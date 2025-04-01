Глава МЗС Литви відзначив високу мотивацію України на шляху до євроінтеграції.

Україна має приєднатися до Європейського Союзу до 1 січня 2030 року, якщо продовжить реформи і виконає всі необхідні умови. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

"Цей конкретний період часу, коли Україна докладає зусиль для вступу, показує мотивацію не тільки людей, які безпосередньо працюють над цим в урядових установах, а й суспільства. Ми розуміємо, що це складний процес, і робити це під час війни - надзвичайно складний процес, який потребуватиме мобілізації ресурсів, політичної волі. Це буде справжня історія, яку можна буде розповісти в майбутньому і навчити інших, коли ви пройдете через це", - сказав Будріс.

За його словами, ключовою датою для вступу України є 1 січня 2030 року.

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"Кінцевий термін для вступу - 1 січня 2030 року. Це дата, яку Україна побачить у співтоваристві країн-членів ЄС, і ми повинні рахувати всі інші терміни, виходячи з цього, тобто з 1 січня 2030 року. Дедлайни важливі, тому що буде багато дедлайнів у рамках вступу", - заявив глава МЗС Литви.

Україна та Євросоюз - останні новини

У лютому президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Україна рано чи пізно вступить до Європейського Союзу. Він наголосив, що необхідний мир із російським диктатором Володимиром Путіним, але він має ґрунтуватися на незалежності України.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа запропонував дату вступу України до ЄС. Він також закликав не відкидати варіант членства України в НАТО.

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