'Це не наша війна': Сіярто злякався 'ескалації' та заявив про червону лінію НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що присутність військ НАТО в Україні означатиме початок третьої світової війни. Альянс нібито може перетнути "червону лінію".
Як заявив головний дипломат Угорщини в ефірі французького телеканалу LCI, європейським політикам слід працювати над досягненням миру, а не шукати шляхів участі у війні.
"Якщо в Україні опиняться європейські або американські солдати, це означатиме, що ми перетнули червону лінію, проведену НАТО. Якщо хоч одна країна-член НАТО відправить свої війська в Україну, це означатиме прямий конфлікт з Росією, а це означає третю світову війну. Хтось із нас цього хоче? Я – ні. Це не наша війна, бо ніхто не нападав на Європу. Це війна двох країн. Ескалація цього конфлікту дуже небезпечна", – заявив глава угорського МЗС.Відео дня
Позиція Угорщини щодо війни в Україні
Влада Угорщини весь час намагається блокувати виділення допомоги Україні. Зокрема, раніше ця країна накладала вето на 50 млрд євро допомоги.
А 22 квітня міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме допомогу Євросоюзу для України в розмірі 2 млрд євро.