'Це не наша війна': Сіярто злякався 'ескалації' та заявив про червону лінію НАТО

За його словами, на Європу не нападали, тож не треба шукати шляхів залучення до війни в Україні.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що присутність військ НАТО в Україні означатиме початок третьої світової війни. Альянс нібито може перетнути "червону лінію".

Як заявив головний дипломат Угорщини в ефірі французького телеканалу LCI, європейським політикам слід працювати над досягненням миру, а не шукати шляхів участі у війні.

"Якщо в Україні опиняться європейські або американські солдати, це означатиме, що ми перетнули червону лінію, проведену НАТО. Якщо хоч одна країна-член НАТО відправить свої війська в Україну, це означатиме прямий конфлікт з Росією, а це означає третю світову війну. Хтось із нас цього хоче? Я – ні. Це не наша війна, бо ніхто не нападав на Європу. Це війна двох країн. Ескалація цього конфлікту дуже небезпечна", – заявив глава угорського МЗС. Відео дня

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Влада Угорщини весь час намагається блокувати виділення допомоги Україні. Зокрема, раніше ця країна накладала вето на 50 млрд євро допомоги.

А 22 квітня міністр закордонних справ країни Петер Сійярто заявив, що Угорщина блокуватиме допомогу Євросоюзу для України в розмірі 2 млрд євро.

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