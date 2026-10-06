'Це невелика ціна': Трамп раптово запропонував Ірану 'знищити' два міста США

На мітингу в Небрасці президент США заявив, що знищення двох американських міст може бути "невеликою ціною за безпеку світу та країни".

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран може "знищити" Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Про це він сказав 5 жовтня під час мітингу в місті Гранд-Айленд, штат Небраска, передає Los Angeles Times.

"Це невелика ціна за безпеку світу та нашої країни. Вони можуть знищити місто. Нехай знищать Лос-Анджелес. Нехай знищать Сан-Дієго", – заявив Трамп.

Присутні на виступі президента США схвально зустріли цю пропозицію.

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Слова Трампа викликали реакцію американських посадовців. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом назвав заяву президента небезпечною.

"Після того, як Трамп відправив до Каліфорнії Національну гвардію та морських піхотинців, тепер він каже, що наші зовнішні вороги мають "знищити" Лос-Анджелес і Сан-Дієго. Він божевільний і небезпечний", – написав Ньюсом.

Мер Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, що президент має захищати американців, а не заохочувати загрози для них.

"Роль президента – захищати країну, а не погрожувати їй чи заохочувати напади на життя американців", – написала вона.

На заяву також відреагував мер Сан-Дієго Тодд Глорія. Він наголосив, що його місто не можна вважати "супутніми втратами".

"Сан-Дієго – це не супутні втрати. Нас не можна списувати з рахунків. І ми ніколи не будемо "невеликою ціною". Тримайте наше місто якнайдалі від ваших безрозсудних розмов про війну", – написав Глорія.

Війна США проти Ірану

30 вересня видання Axios повідомило, що переговори між США та Іраном за посередництва Катару зайшли в глухий кут, оскільки сторони не готові поступатися щодо ключових вимог. На тлі відсутності прогресу американські офіційні особи припускають ризик відновлення масштабних бойових дій.

25 вересня американські ЗМІ писали, що Іран запропонував США семиденне перемир’я в обмін на відкриття Ормузької протоки та послаблення економічного тиску. Трамп відхилив цю пропозицію.

Трамп також повідомив своїм радникам, що очікує відновлення ударів по Ірану після листопадових проміжних виборів у США.

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