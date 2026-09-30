Переговори між США та Іраном зазнали краху: Axios розкрив причини

Катарські переговорники дедалі більше розчаровуються у самому переговорному процесі.

Спроби посередників з Катару домогтися дипломатичного прориву у відносинах між США та Іраном не дали результатів, оскільки жодна зі сторін не готова йти на поступки.

Як повідомляє Axios з посиланням на власні джерела, катарський посередник Алі аль-Таваді зустрівся в Нью-Йорку з главою МЗС Ірану Аббасом Арагчі та його командою. Їхня зустріч тривала кілька годин, протягом яких вони обговорювали компромісну пропозицію Катару, викладену на 2-х сторінках.

За інформацією джерел видання, план Катару був спрямований на задоволення вимоги Ірану щодо зняття військово-морської блокади з боку США, а також вимоги США щодо ядерних поступок з боку Ірану.

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Того ж дня аль-Таваді провів переговори у Вашингтоні з посланцем Трампа Джаредом Кушнером та іншими американськими офіційними особами. Віце-президент Джей Ді Венс також був присутній на зустрічі.

Видання зазначило, що в Білому домі покладали великі надії на ці переговори, але, як повідомило джерело видання, істотного прогресу не було:

"Ситуація зайшла в глухий кут. Іранці вимагають того, на що США не можуть погодитися, а США вважають, що перемагають, тому немає необхідності в компромісі".

Джерела видання зазначили, що катарські переговірники продовжуватимуть зусилля, хоча дедалі більше розчаровуються.

Війна США та Ірану

28 лютого США та Ізраїль розпочали масштабну військову операцію проти Ірану. Тегеран відповів ударами по Ізраїлю та американських об’єктах у регіоні.

Одним із ключових епізодів протистояння стала Ормузька протока – найважливіший маршрут для світової торгівлі нафтою. США зосередили частину військової стратегії на захисті судноплавства та обмеженні вивезення іранської нафти. До початку війни через протоку щодня проходило близько 20 млн барелів нафти.

За даними опублікованого у вересні звіту генерального інспектора Пентагону, іранські удари в перші місяці війни пошкодили або знищили об’єкти на американських військових базах у восьми країнах: Кувейті, Бахрейні, Катарі, ОАЕ, Саудівській Аравії, Іраку, Омані та Йорданії. Збитки, завдані американським дипломатичним об’єктам на Близькому Сході, оцінювалися приблизно в $184 млн.

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