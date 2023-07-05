У Кремлі назвали "вигадкою" інформацію Financial Times про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг диктатора Володимира Путіна від застосування ядерної зброї в Україні.
"Ні, я не можу це підтвердити. За підсумками цього важливого візиту (Сі Цзіньпіна до Москви - УНІАН) було надано чимало інформації. Суть переговорів було чітко викладено у прийнятих за підсумками документах. А все інше є вигадками", - заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, інформує "Дождь".
Позиція Китаю щодо війна в Україні
Пекін виступає за територіальну цілісність України, але дотримується нейтралітету, коментуючи війну.
Як стало відомо ЗМІ, спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей під час свого візиту до Києва у середині травня не повірив, що ЗРК Patriot збили російські "Кинджали".
Водночас Китай хоче встановити більш тісні зв'язки з Росією у військовій сфері. Зокрема, проводити регулярні спільні військові навчання флоту.