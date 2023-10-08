За його словами, такої статистики жертв, поранених та заручників ще не було за історію протистояння.

Субота, 7 жовтня, стала "найгіршим днем ​​для цивільних жителів Ізраїлю за всю історію". Вбито щонайменше 250 ізраїльтян і понад 1500 поранено.

Про це офіційні особи ізраїльської армії розповіли у коментарі The Independent.

"Це число, якого ми ніколи раніше не бачили. Ми ніколи раніше не бачили вторгнення в громади навколо Сектору Гази. ХАМАС просто вирішив розпочати війну і заплатить за це величезну ціну", - сказав майор ізраїльської армії Нір Дінар, додавши, що захоплення ізраїльтян у полон і заручників було "нестерпним" і "жахливим".

Як зазначив Дінар, ХАМАС вторгся в Ізраїль трьома способами – з повітря, землі та моря. Терористам вдалося знищити частини прикордонної огорожі за допомогою вибухівки, а потім загнати мотоцикли та автомобілі у військові бази та населені пункти.

"Відверто кажучи, потрапити на військову базу чи громаду не так вже й складно. Що мало бути складним, так це пробити огорожу. Ми вклали мільйони доларів у міцний паркан і підземну стіну, але вони знайшли вихід", - сказав майор.

Напад стався на єврейське свято Сімхат Тора. Ізраїльтяни прокинулися від сирен, які лунали в південних і центральних частинах країни, включаючи Тель-Авів і Єрусалим.

ХАМАС прорвала кордон і напала на прилеглі поселення, а деякі навіть прилетіли на парапланах до Ізраїлю з Гази. Світ облетіли похмурі кадри з півдня Ізраїлю. На вулицях прикордонного міста Сдерот, захопленого бойовиками, лежали тіла мирних жителів.

The Independent поговорила через текстове повідомлення з ізраїльтянами, які перебували в південних містах під час нападу. Один чоловік сказав, що вони повинні "мовчати", оскільки вони ховаються у своїх будинках.

Заступник керівника ХАМАС Салех аль-Арурі також заявив Al Jazeera , що угруповання захопило достатньо полонених, щоб змусити Ізраїль звільнити всіх палестинських в'язнів.

Заручників утримують в кібуці Барі - ізраїльському поселенні поблизу кордону з Газою. У соціальних мережах з’явилися фото, на яких видно, як озброєні люди везуть літню ізраїльтянку в Газу на візку для гольфу, а також мертвого ізраїльського солдата, якого топче натовп палестинців.

Майор Дінар сказав, що солдатів – як мертвих, так і живих – везуть до Гази: "ХАМАС публікує фотографії їхніх військових злочинів. Ось як батьки дізнаються про те, що їхніх дітей викрадають до Гази: із соціальних мереж. Ми все ще боремося. Це якийсь хаос".

Напад ХАМАС на Ізраїль

Вчора в першій половині дня стало відомо, що бойовики ХАМАС здійснили вторгнення на територію Ізраїлю. У Ізраїлі є жертви і поранені серед мирного населення, також бойовики викрали десятки людей.

Раптовий напад терористів ХАМАС на Ізраїль може стати одним з найбільших провалів ізраїльської розвідки з часів війни Судного дня 1973 року. Провал ще більше вражає тим, що ізраїльські служби безпеки виділяють значні ресурси на моніторинг палестинського суспільства, в тому числі ХАМАС, через інформаторів, а також технології спостереження.

Ізраїльські військові заявили, що Ліван завдав ударів по їхній території. Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) атакувала у відповідь. Схоже, "Хезболла" приєдналася до операції ХАМАС.

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