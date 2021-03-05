Наразі в рамках справи відбуваються обшуки в офісах регіональних відділень і в квартирах членів організації, виклики на допити та інші процесуальні дії.

У Білорусі проти правозахисного центру "Весна" порушили кримінальну справу.

Як повідомляється на сайті центру, Головне управління з розслідування злочинів у сфері організованої злочинності і корупції Центрального апарату Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальну справу, порушену за ст. 342 КК (Організація та активна участь в групових діях, що грубо порушують громадський порядок).

Наразі в рамках справи відбуваються обшуки в офісах регіональних відділень і в квартирах членів організації, виклики на допити та інші процесуальні дії.

Член ради ПЦ "Весна" Дмитро Соловйов є підозрюваним у цій справі і перебуває під підпискою про невиїзд.

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На думку органів слідства, "Весна" нібито здійснює фінансування й інше матеріальне забезпечення незаконних масових заходів, які мають за мету виконання їхніми учасниками групових дій, що грубо порушують громадський порядок.

Зазначається, що напередодні цих подій за подібними звинуваченнями були взяті під варту правозахисники і волонтери правозахисного центру Марфа Рабкова, Андрій Чепюк, Леонід Судаленко і Тетяна Ласиця.

Правозахисники також зазначають, що на державному телебаченні ведеться пропагандистська інформаційна кампанія, в якій ПЦ "Весна" фактично звинувачують у терористичній діяльності.

У зв'язку з цим у правозахисному центрі заявили, що вони є добровільним об'єднанням громадян, які діють відповідно до Декларації про право й обов'язки окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини та основні свободи, яка гарантує право кожного індивідуально або в групі осіб захищати права інших.

Така діяльність, за їхніми словами, повністю відповідає Конституції Білорусі та повинна бути гарантована з боку держави.

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"Протягом усіх 25-ти років наша організація регулярно стикається з актами тиску, залякування та переслідування членів організації за здійснення правозахисної діяльності. У 2001 році організація була незаконно позбавлена державної реєстрації та змушена останні 18 років захищати права людини в країні без реєстрації Міністерства юстиції. У 2011 році голова об'єднання Олесь Біляцький був засуджений на чотири з половиною роки позбавлення волі за отримання іноземної допомоги на правозахисну діяльність організації", - розповіли в центрі.

Правозахисники наголосили, що ПЦ "Весна" ніколи не був організатором будь-яких насильницьких дій і завжди підтримував мирну реалізацію цивільних і політичних свобод.

Вони також додали, що акції протесту проти фальсифікацій підсумків виборів президента носили переважно мирний характер, попри те, що проти протестувальників була застосована непропорційна сила, спецзасоби та зброя.

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"Ми розцінюємо початок кримінального переслідування за фактом діяльності ПЦ "Весна" як чергове переслідування в зв'язку з нашою активною правозахисною діяльністю з боку існуючого авторитарного політичного режиму Олександра Лукашенка, яке відбувається на тлі безпрецедентних репресій у країні", - заявляють правозахисники.

За їхніми словами, такі дії влади грубо порушують низку міжнародних угод, учасником яких є Білорусь, зокрема Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, Декларацію про право і обов'язки окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права людини та основні свободи, Керівні принципи ОБСЄ щодо захисту правозахисників, Керівні принципи щодо свободи об'єднань.

В організації також висловили протест у зв'язку з черговими репресіями щодо її членів і заявили, що не планують припиняти правозахисну діяльність.

Правозахисний центр вимагав від влади Білорусі негайно припинити кримінальне переслідування, звільнити з-під варти правозахисників і волонтерів центру, а також їхніх колег з Офісу з прав людей з інвалідністю Сергія Дроздовського й Олега Граблевського і сотні інших політичних в'язнів.

Також ПЦ "Весна" закликає владу припинити практику арештів і судового переслідування правозахисників у Білорусі й гарантувати можливість всім правозахисникам у країні виконувати свою законну діяльність "у будь-яких обставинах без обмежень і без страху помсти, у тому числі без ризику судового переслідування".

Вибори і протести в Білорусі: що було раніше

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тіхановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично мотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі "розхитують ззовні", зокрема з Польщі, Литви, України та США.

У Євросоюзі не визнали результати виборів і вирішили запровадити санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка. Він неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі нібито розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

2 жовтня Європейський Союз офіційно запровадив санкції проти 40 представників режиму Лукашенка, причетних до придушення мирних протестів та фальсифікацію президентської виборчої кампанії у Білорусі. У списку самого Лукашенка не було.

6 листопада Європейський союз ввів санкції проти Олександра Лукашенка і 14 білоруських чиновників. Як зазначено на сайті Європейської Ради, в цілому санкції введені проти 59 осіб з Білорусі. 19 листопада міністри закордонних справ країн ЄС домовилися почати підготовку до введення третього етапу санкцій.

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Автор: Антоніна Доломанжи