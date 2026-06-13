Путін змусив росіян носити по два смартфони і видаляти з них мікрофони, - Reuters

Суверенний "чебурнет" в Росії вже настав.

Тотальна цензура і обмеження на доступ в інтернет стали новою нормою життя для пересічних росіян. У той час, як влада шукає усе нові способи обмежити доступ громадян до інформації, самі громадяни змушені пристосовуватися до життя в тоталітарній системі сучасного типу. Про це йдеться у публікації Reuters.

Видання зазначає, що у прагненні ізолювати населення від реальності державний апарат вже кілька разів випадково порушував роботу банківської системи, транспорту та електронної комерції, тісно інтегровані в сучасний інтернет. Ці незграбні спроби і їх побічні наслідки дратують росіян, що вже позначається на на соціологічних рейтингах режиму.

Заблокувавши іноземні сервіси, на кшталт WhatsApp чи Telegram, російскі чиновники намагаються змусити росіян користуватися державними альтернативами. Але багато користувачів насторожено ставляться до того ж месенджера MAX чи соцмережі VK, вважаючи їх прямим філіалом ФСБ.

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Але оскільки часом без державних сервісів вже просто не обійтися, як пише Reuters, для багатьох росіян новою нормою стало мати два смартфони - один для MAX та інших російських сервісів, другий - для користування нормальним інтернетом через VPN.

"Звичайно, це все дуже неприємно, але що ще ми можемо зробити? Ви звикаєте до цього і проводите свої дні, вмикаючи та вимикаючи VPN, перемикаючись між різними месенджерами та перемикаючись між різними віртуальними країнами чи телефонами, щоб користуватися потрібними вам додатками та вебсайтами", - розповіла виданню 41-річна дизайнерка Ірина.

VPN - це інструмент, який дозволяє обходити державні обмеження на користування певними сайтами чи застосунками. Зараз в Росії мілйьони лдей змушені користуватися цим інструментом, щоб мати хоч якийсь доступ до вільного інтернету.

Російський уряд намагається боротися з VPN. Для цього влада не лише намагається не лише позбавити росіясн можливості купувати послуги компаній, що надайють VPN, але й вдається до більш витончених методів. Наприклад, власників популярних російських сайтів і сервісів змусили налаштувати свої платформи так, аби вони не працювали, якщо у користувача увімкнено VPN. Це лише посилює необхідність мати два окремих телефони - один для російських сервісів і один для решти інтернету.

Іронія в тому, що російські чиновники і самі змушені користуватися VPN та носити із собою кілька телефонів, щоб відокремити державний MAX (який багато хто вважає не просто месенджером, а повноцінною шпигунською програмою) від решти свого цифрового життя. Доходить до того, що деякі люди звертаються до майстрів з ремонту, щоб ті демонтували камеру і мікрофон з телефону, на якому встановлено MAX.

Ситуація в Росії: останні новини

Як писав УНІАН, ФСБ дедалі активніше контролює доступ до інтернету та мобільного зв’язку в Росії, підмінюючи собою цивільні органи при прийнятті рішень про відключення мереж. Перебої, що раніше траплялися в регіонах, цієї весни поширилися й на Москву, що свідчить про зміну політики Кремля.

Причинами називають використання українськими дронами російської мобільної інфраструктури та занепокоєння щодо Telegram як інструменту опозиції. Паралельно формується модель "суверенного Рунету" з "білим списком" дозволених ресурсів і просуванням власних платформ, повністю контрольованих спецслужбами.

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