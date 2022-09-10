У четвер у віці 96 років у шотландському замку Балморал померла королева Британії Єлизавета II.

Британський посол в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що продовжить називати нового короля Великої Британії Чарльзом.

Про це вона розповіла в ефірі національного телемарафону.

Сіммонс зауважила, що англійською ім’я нового короля звучить як Чарльз, "і тепер, коли він став Чарльзом ІІІ, ми будемо продовжувати так його називати".

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Водночас, за її словами, це вже лінгвісти повинні дійти розуміння, як ім’я монарха буде рідною мовою.

"Але англійською ми будемо його називати King Charles, тобто Чарльз ІІІ", - сказала пані посол.

Як писав УНІАН, сьогодні, 10 вересня, Чарльза III офіційно проголосили королем Великої Британії на історичній церемонії у Сент-Джеймському палаці.

73-річний Чарльз автоматично став монархом після смерті королеви в четвер, але сьогоднішні процедури є конституційною формальністю щодо визнання його суверенітету.

Зазвичай такі церемонії відбувалися протягом 24 годин після смерті суверена, але пізнє оголошення про смерть королеви означало, що їх неможливо було організувати вчасно у п’ятницю.

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