Це країна зробить після майже трирічної перерви.

Найближчим часом Чехія відправить до Росії нового посла. Ним буде колишній заступник міністра оборони країни Даніель Коштовал. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Чехії.

"Ключові країни, які є стратегічними союзниками Чехії - такі як Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та США - мають послів у Росії. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії з просування чеських інтересів", - зауважив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

У МЗС нагадали, що Даніель Коштовал обіймав у відомстві різні посади, а саме:

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директора департаменту політики безпеки,

директора департаменту Північної та Східної Європи,

генерального директора з питань неєвропейських країн.

Також з 1998 по 2002 роки працював у Постійному представництві Чехії при НАТО.

"Працював у посольстві Чехії в Москві (2003-2006) та посольстві Чехії у Вашингтоні (2009-2011). У 2013 році був призначений першим заступником міністра оборони. Згодом до кінця 2018 року обіймав посаду заступника міністра оборони з питань стратегій, зовнішніх відносин та планування, а пізніше - з питань озброєння та закупівель", - додали у повідомленні.

У МЗС зазначили, що Коштовал має почати працювати послом у Москві в перші місяці 2025 року.

Чехія і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, компанія "Українська бронетехніка" та Czechoslovak Group домовились про спільне виробництво снарядів 155-мм калібру. Крім того, заплановано випуск інших артснарядів і танкових пострілів за стандартами НАТО.

Водночас прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до кінця року Україна отримає 500 тисяч артилерійських снарядів в межах "чеської ініціативи". За його словами, в майбутньому програму можуть продовжити, якщо вдасться отримати підтримку країн-донорів, оскільки потреба в снарядях для нашої країни зберігається.

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