Найближчим часом Чехія відправить до Росії нового посла. Ним буде колишній заступник міністра оборони країни Даніель Коштовал. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Чехії.
"Ключові країни, які є стратегічними союзниками Чехії - такі як Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та США - мають послів у Росії. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії з просування чеських інтересів", - зауважив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.
У МЗС нагадали, що Даніель Коштовал обіймав у відомстві різні посади, а саме:
- директора департаменту політики безпеки,
- директора департаменту Північної та Східної Європи,
- генерального директора з питань неєвропейських країн.
Також з 1998 по 2002 роки працював у Постійному представництві Чехії при НАТО.
"Працював у посольстві Чехії в Москві (2003-2006) та посольстві Чехії у Вашингтоні (2009-2011). У 2013 році був призначений першим заступником міністра оборони. Згодом до кінця 2018 року обіймав посаду заступника міністра оборони з питань стратегій, зовнішніх відносин та планування, а пізніше - з питань озброєння та закупівель", - додали у повідомленні.
У МЗС зазначили, що Коштовал має почати працювати послом у Москві в перші місяці 2025 року.
Чехія і Україна - останні новини
Як писав УНІАН, компанія "Українська бронетехніка" та Czechoslovak Group домовились про спільне виробництво снарядів 155-мм калібру. Крім того, заплановано випуск інших артснарядів і танкових пострілів за стандартами НАТО.
Водночас прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до кінця року Україна отримає 500 тисяч артилерійських снарядів в межах "чеської ініціативи". За його словами, в майбутньому програму можуть продовжити, якщо вдасться отримати підтримку країн-донорів, оскільки потреба в снарядях для нашої країни зберігається.