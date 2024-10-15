У МЗС Чехії наголосили, що стратегічні союзники країни мають своїх послів у Росії / фото ua.depositphotos.com

Найближчим часом Чехія відправить до Росії нового посла. Ним буде колишній заступник міністра оборони країни Даніель Коштовал. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Чехії. 

"Ключові країни, які є стратегічними союзниками Чехії - такі як Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща та США - мають послів у Росії. Я бажаю послу багато сил у цій складній місії з просування чеських інтересів", - зауважив міністр закордонних справ країни Ян Ліпавський.

У МЗС нагадали, що Даніель Коштовал обіймав у відомстві різні посади, а саме: 

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  • директора департаменту політики безпеки,
  • директора департаменту Північної та Східної Європи,
  • генерального директора з питань неєвропейських країн.

Також з 1998 по 2002 роки працював у Постійному представництві Чехії при НАТО. 

"Працював у посольстві Чехії в Москві (2003-2006) та посольстві Чехії у Вашингтоні (2009-2011). У 2013 році був призначений першим заступником міністра оборони. Згодом до кінця 2018 року обіймав посаду заступника міністра оборони з питань стратегій, зовнішніх відносин та планування, а пізніше - з питань озброєння та закупівель", - додали у повідомленні. 

У МЗС зазначили, що Коштовал має почати працювати послом у Москві в перші місяці 2025 року. 

Чехія і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, компанія "Українська бронетехніка" та Czechoslovak Group домовились про спільне виробництво снарядів 155-мм калібру. Крім того, заплановано випуск інших артснарядів і танкових пострілів за стандартами НАТО.

Водночас прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що до кінця року Україна отримає 500 тисяч артилерійських снарядів в межах "чеської ініціативи". За його словами, в майбутньому програму можуть продовжити, якщо вдасться отримати підтримку країн-донорів, оскільки потреба в снарядях для нашої країни зберігається.

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