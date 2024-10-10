Окрім чеської ініціативи є й інші програми допомоги, тож фактично снарядів буде навіть більше.

До кінця року Україна отримає 500 тисяч артилерійських снарядів в межах "чеської ініціативи". Про це повідомив прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала в інтерв’ю виданню Blesk.

"Ініціатива щодо постачання снарядів розвивається насправді чудово, дуже добре. Поставки в Україну регулярні. Ми досягнемо мети, яку поставили перед собою, - 500 тисяч снарядів", - сказав очільник чеського уряду.

Він наголосив, що в майбутньому програму можуть продовжити, якщо вдасться отримати підтримку країн-донорів, адже потреба в снарядях для України зберігається. Також чеський прем'єр наголосив, що Європа реалізує паралельно кілька програм військової підтримки України, тож фактично ЗСУ отримають більше снарядів, ніж передбачено в межах чеської ініціативи.

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Чеська снарядна ініціатива

Як писав УНІАН, рік тому Чехія розпочала таємну кампанію з пошуку на світових ринках артилерійських снарядів, які можна придбати і передати Україні. Оскільки часто ці снаряди продають країни, які не хочуть сваритися з РФ, джерела поставок не розкриваються. Гроші на закупку цих снарядів спільно збирають країни Європи.

Крім того, грошові пожертви на закупівлю снарядів за чеською ініціативою роблять і приватні особи. Наприклад у Словаччині, уряд якої відмовився долучатися до чеської ініціативи, 70 тисяч громадян скинулися власними грошима, аби купити снаряди для ЗСУ через Чехію.

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