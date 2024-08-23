Парламент Чехії хоче, аби уряд перевірив, чи не порушують місцеві філії РПЦ закони Чехії.

В чеському парламенті закликали уряд розслідувати можливу залученість місцевих православних церков до російських інформаційних операцій. Про це повідомляє Euractiv.

Зазначається, що Російська православна церква в Чехії є філією Московського патріархату, очолюваного патріархом Кирилом. Раніше чеський уряд вже запровадив санкції щодо нього через його публічну підтримку війни Росії в Україні.

Нещодавно чеська влада також вислала з країни російського православного священнослужителя Миколу Ліщенка, якого звинуватили у створенні структур впливу на підтримку інтересів Росії.

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Комітет з питань безпеки в чеському Сенаті рекомендував спецслужбам та Міністерству культури взятися за розслідування цієї загрози. Зокрема зазначається, що Російську Православну Церкву та номінально незалежну Православну Церкву в Чеських землях можуть позбавити реєстрації, якщо підтвердиться, що вони порушують закони.

"Свободою релігії та асоціацій не можна зловживати для незаконного впливу ворожої іноземної держави", — сказав голова комітету Павел Фішер.

Досі Міністерству культури Чехії не вдалося знайти підстави для анулювання реєстрації цих церков. Однак ставлення влади до них вже змінилося.

"Я не вважаю Російську православну церкву Московського патріархату церквою, а її представників — священнослужителями. Це частина репресивної машини Кремля, яка бере участь в операціях впливу Росії. І саме так до них слід ставитися не лише в Чехії, а й у всій Європі", – заявив днями міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

Заборона російської церкви в Україні

Як писав УНІАН, 20 серпня Верховна Рада ухвалила закон про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Росією. Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування, але релігійним організаціям надається час у 9 місяців на те, аби розірвати усі зв’язки з РПЦ і мати можливість функціонувати й надалі.

Як наголосили у парламенті, ухвалений закон не є забороною українських релігійних організацій. Насправді він забороняє зв’язки з РПЦ, як структурною організацією, що підтримує геноцид українців.

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