Таким чином, в країні реагують на ситуацію на українсько-російському кордоні і російські військові маневри.

Міноборони Чехії хоче підтримати Україну, відправивши до Києва артилерійські снаряди.

Про це повідомляє чеське видання irozhlas. Інформацію підтвердила і прес-секретар чеського Міністерства Яна Зехмейстерова.

Таким чином, Чехія реагує на ситуацію на українсько-російському кордоні і російські військові маневри.

Читайте такожБлінкен у Берліні пояснивши важливість надання Україні оборонного озброєння"Україна є історичним партнером Чехії, з яким ми розвиваємо оборонну співпрацю і підтримуємо її шлях до демократії. Тому цілком природно, що Міноборони розглядало можливість будь-якої допомоги", — сказала Зехмейстерова.

Нагадаємо, раніше в Міноборони України відмовилися коментувати неофіційні повідомлення про іноземне озброєння. У заяві відомства зазначили, що обсяги такої допомоги Україні зараз є безпрецедентними.

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