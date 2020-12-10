В останні дні в країні відновилося зростання числа нових хворих на COVID-19.

Чеський парламент продовжив до 23 грудня режим надзвичайної ситуації (НС), введений для боротьби з коронавірусом.

Читайте такожКоронавірус в Чехії набуває катастрофічних масштабів: 15 тисяч хворих за добу при 10 мільйонах населенняЗа словами глави МОЗ країни Яна Блатни, в останні дні в країні відновилося зростання числа нових хворих на COVID-19.

Рішення було ухвалено більшістю голосів (53 депутати проти 36), передає kommersant.

Режим НС є правовою основою для припинення роботи підприємств на тлі пандемії, а також дозволяє підключити студентів-медиків на допомогу персоналу в лікарнях.

Коронавірус в Чехії

В кінці листопада Чехія стала одним з лідерів серед європейських країн за смертністю через COVID-19 у перерахунку на 100 тис. осіб. За даними університету ім. Джонса Хопкінса, з початку пандемії в Чехії зареєстровано 556,9 тис. випадків зараження коронавірусом. Померли 9 тис. 136 людей.

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Автор: УНІАН