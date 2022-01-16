Самопочуття потерпілого погіршилося після відвідування басейну

Моторошну знахідку виявив лікар в Окленді Нової Зеландії у вусі у 40-річного Зейна Веддінга. У вушному каналі обжився тарган.

Про це повідомляє CNN.

Відзначається, що чоловік плавав у басейні, після чого відчув сильний дискомфорт у вусі. Він закапав вухо краплями та ліг спати, але на ранок він себе краще не відчув, тому він відправився до лікаря.

Спочатку медик припустив, що у вухо просто потрапила вода. Чоловік кілька днів намагався самостійно прочистити вухо, але нічого не допомогло. З кожним днем дискомфорт посилювався, доходило до того, що у нього почала крутитися голова.

Читайте такожFacebook "покарав" росіянина за допис про ракету РФ у соцмережіПізніше Веддінг звернувся до іншого медика, який виявив у вусі таргана. Лікар витягнув комаху, але він вже був мертвий.

Що робити, якщо в вухо заліз тарган або інше живе чужорідне тіло

Не тільки таргани залазять до людей в голови. У вуха можуть проникати мухи, мошки, клопи, жуки та інші комахи, кліщі і навіть равлики. У таких випадках у людини часто виникає відчуття закладеності, зниження слуху, біль і гуркіт у вусі.

Цими ситуаціями займаються лікарі-оториноларингологи, до них і слід звернутися. Доктор може, наприклад, влити пацієнту в вухо теплий гліцерин або будь-яке рідке масло, що призведе до загибелі комахи. Однак при наявності пошкодження барабанної перетинки промивання вуха протипоказано.

Крім того, всіляка живність може також проникати в органи дихання і зору. Наприклад, в носовій порожнині і навіть в глотці здатні паразитувати п'явки, личинки мух, глисти. З повітрям в легені потрапляють кліщі, бактерії, спори грибів. Всілякі комахи, личинки, гельмінти і кліщі вміють проникати в людину і через очі, а личинки мух або мурахи - вповзати в рани. У більшості випадків людині необхідна лікарська допомога.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Китаї чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на болі у вусі. Однак у підсумку медики виявили у нього в голові майже десяток комах: дорослого таргана в оточенні новонародженого потомства.

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