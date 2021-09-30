Люди, в яких проникли комахи, жили у звичайних квартирах з нормальними санітарними умовами.

У російському Нижньому Новгороді за тиждень одразу двоє росіян звернулися до лікарів зі скаргами на те, що до них у голови заповзли таргани.

Про це розповів прес-секретар обласного міністерства охорони здоров'я Олексій Ніконов на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, люди, в яких проникли комахи, жили у звичайних квартирах з нормальними санітарними умовами.

"Таргани в голові! Це не фігура мови, а чужорідне тіло у вусі! Минулого тижня одразу два таких випадки у нижегородців. Заповзли вдома, у звичайних квартирах, у нормальних санітарних умовах", - написав Ніконов.

Допомогу росіянам з тарганами в головах надавали лікарі-оториноларингологи. Комах вдалося успішно витягти.

Читайте такожВ Італії спіймана акула" з мордою свині " шокувала очевидців (фото)"Тим самим "сусідом з перфоратором" може виявитися кожен. Давайте уважно стежити за зберіганням харчових продуктів і відходів, особливо в тамбурах. Природні харчові ланцюги ніхто не скасовував. Коли скаржаться на тарганів в гуртожитках і лікарнях - до кого питання? До адміністрації, до дератизаторів? Та до нас самих у першу чергу", - додав прес-секретар.

Що робити, якщо у вухо заліз тарган або інше живе чужорідне тіло

Не лише таргани залазять до людей в голови. У вуха можуть проникати мухи, мошки, клопи, жуки та інші комахи, кліщі й навіть равлики. У таких випадках у людини часто виникає відчуття закладеності, зниження слуху, біль і гуркіт у вусі.

Цими ситуаціями займаються лікарі-оториноларингологи, до них і слід звернутися. Доктор може, наприклад, влити пацієнту у вухо теплий гліцерин або будь-яке рідке масло, що призведе до загибелі комахи. Однак за наявності пошкодження барабанної перетинки промивання вуха протипоказано.

Крім того, всіляка живність може також проникати в органи дихання і зору. Наприклад, в носовій порожнині й навіть у горлянці здатні паразитувати п'явки, личинки мух, глисти. З повітрям у легені потрапляють кліщі, бактерії, спори грибів. Усілякі комахи, личинки, гельмінти та кліщі вміють проникати в людину і через очі, а личинки мух або мурахи - вповзати в рани. У більшості випадків людині необхідна лікарська допомога.

Раніше в Китаї чоловік звернувся до лікарів зі скаргами на болі у вусі. Однак зрештою медики виявили в нього в голові майже десяток комах: дорослого таргана в оточенні новонародженого потомства.

А в Україні на полчища тарганів поскаржилися пасажири одного з поїздів. Комахи "окупували" вагон і лазили навіть по людях, які спали й не підозрювали про таке "сусідство".

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Автор: Катерина Комолова