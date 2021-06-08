20-річний чоловік збив пікапом мусульманську родину з п’яти осіб віком від 9 до 74 років. У поліції вважають, що водій зробив це навмисно – на ґрунті ненависті.
Про це пише Reuters.
Підозрюваний Натаніель Велтман мешкає у Лондоні (200 км від Торонто), його арештували одразу після вчиненого злочину у рамках справи про замах на вбивство.
Правоохоронці стверджують, що мають докази завчасно спланованого нападу, мотивованого ненавистю.
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«Ми вважаємо, що люди стали жертвами через їхню віру», – відповіли репортерам у поліції округу.
Наразі тривають консультації щодо висунення звинувачення у скоєнні терористичного акту.
Велтман не має судимостей та не є членом групи ненависті. Чоловіка арештували на парковці біля ТРЦ, одягнутого у бронежилет. Доказів того, що у нього були співучасники, – немає.
За даними преси, внаслідок наїзду вижив тільки 9-річний хлопчик. Він перебуває під наглядом лікарів з серйозними травмами. Сім’я іммігрувала з Пакистану близько 14 років тому.
Мер Лондона заявив, що цей напад був найжорстокішим масовим вбивством за всю історію містечка.
«Це був акт масового вбивства, скоєний проти мусульман, лондонців й спричинений невимовною ненавистю», – заявив він.
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