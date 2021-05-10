Правоохоронці у Єрусалимі застосували проти палестинців світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ.

У Східному Єрусалимі внаслідок чергових сутичок між палестинцями та ізраїльськими силовиками постраждали понад три сотні людей.

Про це повідомив палестинський Червоний Півмісяць, пише DW.

Повідомляється, що у сутичках цього дня травми отримали щонайменше 305 палестинців, з них 228 звернулися до лікарень, семеро зазнали серйозних ушкоджень. У свою чергу поліція заявила про 21 пораненого правоохоронця: троє з них були госпіталізовані.

Палестинські демонстранти закидали камінням ізраїльських поліцейських біля мечеті Аль-Акса на Храмовій горі, правоохоронці у відповідь застосували світлошумові гранати, гумові кулі та сльозогінний газ.

Представник ізраїльської поліції заявив, що поліція не дозволить "екстремістам" створити загрозу для громадської безпеки. Сутички відбулися за кілька годин до запланованого на цей день маршу євреїв на відзначення захоплення Ізраїлем Східного Єрусалима в результаті Шестиденної війни 1967 року.

כוחות משטרה פועלים משעות הבוקר מול הפרות סדר והתפרעויות אלימות בהר הבית. הכוחות נכנסו לשטח ההר כדי להדוף את המתפרעים, שירו לעברם זיקוקים והשליכו אבנים וחפצים שונים. בפעילות נפצעו 9 שוטרים, אחד מהם פונה לקבלת טיפול רפואי. נמשכת הכוננות המוגברת ברחבי ירושלים בכלל, ובעיר העתיקה בפרט pic.twitter.com/zCsqCwHF4A — משטרת ישראל (@IL_police) May 10, 2021

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У чому суть конфлікту

Напруга між палестинцями та ізраїльськими силами безпеки триває з кінця квітня. Тоді на вулиці виходила переважно палестинська молодь, обурена введеними карантинними обмеженнями в Ізраїлі на час священного місяця мусульман Рамадан. Водночас ізраїльтяни були розгнівані нещодавніми палестинськими нападами на релігійних євреїв.

Сутички між палестинцями та ізраїльською поліцією спалахнули через судове засідання щодо землі з побудованими палестинськими будинками.

Ізраїльські націоналісти стверджували, що ця територія належала Ізраїлю ще до того, як Йорданія поселила сюди теперішніх мешканців. Отож начебто закон дозволяє повернути ізраїльтянам майно, яке було втрачене під час війни за незалежність у 1948 році.

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Автор: Олег Давигора