Володимир Путін / фото REUTERS

В анексованому Росією Криму купили дачу колишнього Генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва за 450 млн грн. Власник резиденції - тренер зі східних єдиноборств, за яким насправді стоїть структури банку "Росії".

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Фінансовою установою керує давній друг президента РФ Володимира Путіна, а серед власників, як стверджують ЗМІ, є колишня коханка.

Як пише видання "Проект", резиденцію придбали спеціально для російського президента. Оформили нерухомість на компанію, яка оформлена нібито на підставну особу.

фото proekt.media

Ось головні факти, які вдалося з'ясувати журналістам:

  • після смерті Брежнєва його дача фактично в'янула. Але в 2019-му її купили за 1,2 млрд рублів (450 млн грн);
  • дачу купила компанія, яка належить Янісу Еманісу. Він простий тренер зі східних єдиноборств, офіційно у нього немає ні мільярдів, ні навіть мільйонів;
  • журналісти з'ясували, що насправді компанією управляємо давній друг президента РФ Юрій Ковальчук (голова ради директорів банку "Росія", який має відношення до Путіна);
  • Путін намагався придбати дачу, про що відкрито розповідали вищі українські політики. Ще в середині двохтисячних інший російський банк намагався викупити "Гліцинію" під офіційну резиденцію Путіна в анексованому Криму. Але президент України Ющенко скасував угоду.
фото proekt.media

Резиденція - земельна ділянка площею 26 га, одна частина якої належить до пам'ятки садово-паркового мистецтва "Малий Лівадійський парк", інша – до ботанічного заказника "Південнобережні діброви". На ній розташовані чотири спальні корпуси і лікувальний корпус, чотири відкритих і один критий басейн, літній будиночок, бар, кліматопавільйон, оранжерею, адміністративний і службово-побутовий корпус з гаражами, а загальна площа будівель – 14,5 тис кв. м.

Територія дачі / фото proekt.media

Дача розташована в селищі Ореанда недалеко від Ялти. Скромний двоповерховий особняк з необлицованного жовтого пісковика включав 14 кімнат, їдальню на 40 осіб, камінний і банкетний зал.

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Автор: УНІАН