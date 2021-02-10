Дача розташована в селищі Ореанда недалеко від Ялти. Скромний двоповерховий особняк з необлицьованого жовтого пісковика включав 14 кімнат, їдальню на 40 осіб, камінний і банкетний зал.

В анексованому Росією Криму купили дачу колишнього Генсека ЦК КПРС Леоніда Брежнєва за 450 млн грн. Власник резиденції - тренер зі східних єдиноборств, за яким насправді стоїть структури банку "Росії".

Читайте такожФільм про палац Путіна подивилися 26% дорослого населення Росії-опитування

Фінансовою установою керує давній друг президента РФ Володимира Путіна, а серед власників, як стверджують ЗМІ, є колишня коханка.

Як пише видання "Проект", резиденцію придбали спеціально для російського президента. Оформили нерухомість на компанію, яка оформлена нібито на підставну особу.

Ось головні факти, які вдалося з'ясувати журналістам:

після смерті Брежнєва його дача фактично в'янула. Але в 2019-му її купили за 1,2 млрд рублів (450 млн грн);

дачу купила компанія, яка належить Янісу Еманісу. Він простий тренер зі східних єдиноборств, офіційно у нього немає ні мільярдів, ні навіть мільйонів;

журналісти з'ясували, що насправді компанією управляємо давній друг президента РФ Юрій Ковальчук (голова ради директорів банку "Росія", який має відношення до Путіна);

Путін намагався придбати дачу, про що відкрито розповідали вищі українські політики. Ще в середині двохтисячних інший російський банк намагався викупити "Гліцинію" під офіційну резиденцію Путіна в анексованому Криму. Але президент України Ющенко скасував угоду.

Резиденція - земельна ділянка площею 26 га, одна частина якої належить до пам'ятки садово-паркового мистецтва "Малий Лівадійський парк", інша – до ботанічного заказника "Південнобережні діброви". На ній розташовані чотири спальні корпуси і лікувальний корпус, чотири відкритих і один критий басейн, літній будиночок, бар, кліматопавільйон, оранжерею, адміністративний і службово-побутовий корпус з гаражами, а загальна площа будівель – 14,5 тис кв. м.

Дача розташована в селищі Ореанда недалеко від Ялти. Скромний двоповерховий особняк з необлицованного жовтого пісковика включав 14 кімнат, їдальню на 40 осіб, камінний і банкетний зал.

Володіння Путіна: що відомо

У січні російський опозиціонер Олексій Навальний опублікував фільм-розслідування про палаці Путіна на Чорноморському узбережжі неподалік від Геленджика, а також показав будинок у Дрездені, де президент жив за часів служби в КДБ.

Пізніше німецькі журналісти опублікували кадри з цієї квартири, в яку Навального не пустили.

Після суспільного резонансу мільярдер Аркадій Ротенберг назвав себе власником палацу в Геленджику. Бізнесмен є давнім другом глави РФ і пов'язаний з ним багатьма проектами.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН