Зазначається, що ця підтримка допоможе розширити доступ України до безпечного і стабільного супутникового зв'язку.

Данія почне надавати супутникові послуги для потреб української оборони через Європейське оборонне агентство (EDA). Про це заявили в Міністерстві оборони Данії.

"Я пишаюся тим, що Данія робить свій внесок у космічну оборону України. Космос – це сфера, яка дедалі більше потребує уваги з боку оборонної політики. У тісній співпраці з Оборонним агентством ЄС Данія зробила свій внесок у зміцнення супутникового зв'язку України для захисту від Росії. У космічних рішень є великий потенціал, який може сприяти обороні України, Данії та Європи", – наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Зазначається, що ця підтримка допоможе розширити доступ України до безпечного і стабільного супутникового зв'язку. Також буде надано доступ до приймальних терміналів, які українська оборона зможе використовувати для встановлення доступу до супутникового зв'язку.

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Термінали забезпечать надійний та безпечний зв'язок, що може мати вирішальне значення для проведення військових операцій. Примітно, що це рішення було запропоновано Україною.

У EDA очікують, що інші країни Євросоюзу наслідуватимуть приклад Данії та розглянуть можливість участі в подібних проєктах для ЗСУ.

Війна в Україні: позиція Данії

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Данія підтримувала нашу країну. Зокрема, надаючи озброєння. У лютому 2024 року премʼєр-міністерка країни Метте Фредеріксен заявляла, що Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію.

У травні 2025 року Данія оголосила про виділення великого пакета допомоги Україні. Туди увійшли в тому числі артснаряди та артилерійські боєприпаси. Примітно, що це був уже 26-й пакет зброї для України, а його вартість становила близько 4,2 мільярда датських крон (приблизно 563 мільйони євро).

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