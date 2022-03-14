Тайванський технологічний гігант ASUS на підтримку санкцій західних країн залишає російський ринок.
Як повідомляє Reuters, про це заявила міністр економіки Тайваню Ван Мей-хуа.
Ван Мей-хуа заявила, що це репутаційне рішення.
Також вихід компанії ASUS з ринку РФ прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"ASUS приєднується до цифрової блокади й покидає РФ. Компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників і бізнесу", - написав він у Telegram.
Довідка УНІАН. AsusTek Computer Inc. - розташована на Тайвані транснаціональна компанія, що виробляє комп’ютерну електроніку, мобільні телефони тощо.