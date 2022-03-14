ASUS залишає російський ринок / фото Slashleaks

Тайванський технологічний гігант ASUS на підтримку санкцій західних країн залишає російський ринок.

Як повідомляє Reuters, про це заявила міністр економіки Тайваню Ван Мей-хуа.

Ван Мей-хуа заявила, що це репутаційне рішення.

Також вихід компанії ASUS з ринку РФ прокоментував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"ASUS приєднується до цифрової блокади й покидає РФ. Компанія розробить план "евакуації" своїх співробітників і бізнесу", - написав він у Telegram.

Довідка УНІАН. AsusTek Computer Inc. - розташована на Тайвані транснаціональна компанія, що виробляє комп’ютерну електроніку, мобільні телефони тощо.

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