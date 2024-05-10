Зараз Палестину визнають 139 зі 193 країн-членів ООН.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Іспанія та Ірландія збираються 21 травня визнати Палестинську державу.

"Це символічний акт політичного характеру. Це більше, ніж визнання держави, це визнання волі до існування цієї держави", — заявив Боррель, якого цитує Reuters

За його словами, після них відповідні рішення можуть ухвалити Бельгія та інші країни. Як відомо, зараз Палестину визнають 139 зі 193 країн-членів ООН.

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Ізраїль заявляв, що визнання стане "нагородою для тероризму". Зокрема, це зменшить шанси на врегулювання конфлікту в Газі шляхом переговорів.

Зазначалось, що сьогодні Генеральна Асамблея ООН, швидше за все, підтримає заявку Палестини на повноправне членство.Це дасть їй деякі додаткові права і привілеї з вересня 2024 року. Однак, хоча палестинці матимуть місце серед членів ООН в залі засідань, права голосу в цьому органі у них не буде.

Конфлікт між Ізраїлем і Палестиною - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль знайшов підземну базу ХАМАС під штаб-квартирою ООН в Газі.

перед наступом планує евакуювати мешканців Рафаху до "гуманітарних зон" у Газі. Їх забезпечать їжею, водою та іншими необхідними речами.

Ці зони створять спільно з "міжнародним співтовариством" для розміщення переселенців.

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