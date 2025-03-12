Лідери вітають діалог між країнами.

У Європі вітають рішення України погодитися на пропозицію Сполучених Штатів Америки і запровадити 30-денне припинення вогню на фронті.

Президент Франції Еммануель Макрон написав у мікроблозі X, що тепер "м'яч" явно перебуває на боці Росії. Він підкреслив, що Париж та його партнери залишаються прихильниками міцного і тривалого миру, підкріпленого надійними гарантіями безпеки для України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав президентів України та США із "визначним проривом". На його думку, це важливий момент для миру в Україні:

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"Тепер нам усім потрібно подвоїти наші зусилля, щоб якнайшвидше досягти тривалого і безпечного миру".

Польський прем'єр Дональд Туск також вважає, що 11 березня Київ та Вашигтон зробили важливий крок до миру. Політик написав у мережі, що Європа готова допомогти в тому, щоб він був справедливим і тривалим.

Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні привітала результати переговорів, особливо наголосивши на запропонованому припиненні вогню та відновленні американської допомоги Україні.

"Італія повністю підтримує зусилля Сполучених Штатів під керівництвом президента Трампа, спрямовані на досягнення справедливого миру, який забезпечить довгострокову безпеку України. Рішення тепер за Росією", - йдеться у заяві.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також вітає зустріч українців з американцями та відновлення допомоги. За її словами, це може стати кроком до всеосяжного, справедливого і тривалого миру:

"Тепер м'яч на полі Росії. ЄС готовий разом зі своїми партнерами відігравати свою повноцінну роль у майбутніх мирних переговорах".

Переговори у Саудівській Аравії

Як повідомляв УНІАН, вчора у місті Джидда відбулися важливі переговори між українською та американською делегаціями. Тривала зустріч завершилася спільною заявою сторін.

Україна погодилася на пропозицію США щодо впровадження 30-денного режиму припинення вогню, який може бути продовжений за взаємною згодою, за умови виконання Росією відповідних умов.

Америка погодилася негайно відновити надання розвідувальної та військової допомоги Україні, скасувавши попередню паузу в обміні розвідданими та безпековій підтримці.

Також сторони обговорили можливість укладення угоди про спільну розробку критичних мінеральних ресурсів України.

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