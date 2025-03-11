Демографічна ситуація в Україні є найгіршою у світі.

У 2024 році на тлі повномасштабної війни, що триває, смертність в Україні майже втричі перевищила народжуваність. Такими тривожними даними поділився президент Українського союзу промисловців і підприємців Анатолій Кінах в ефірі "Новини Live".

За його словами, минулого року Міністерство юстиції зареєструвало 495 тисяч смертей та лише 177 тисяч новонароджених.

"Ми дуже багато розмовляємо про кризу в Росії. На жаль, в Україні ситуація набагато гірша з точки зору різних потенційних можливостей вести війну на виснаження ресурсів. Я вже називав деякі показники, які є найголовнішими для нашої держави з точки зору цінності: людський потенціал. Ми маємо по підсумкам 24-го року найгіршу демографічну ситуацію у світі", - повідомив він.

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Також Кінах зазначає, що 60% українців зараз живуть на межі бідності, тоді як державі ще належить повернути мільйони осіб на батьківщину і створити для них умови.

Демографічна ситуація в Україні

Як писав УНІАН, в Україні на тлі війни, яку розв'язала країна-агресор Росія, спостерігається критична демографічна криза. У грудні 2024 року член Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Вікторія Вагнер повідомляла з посиланням на дані Мін'юсту, що рівень смертності в країні був найвищим у світі - 18,6 на 1000 осіб.

За прогнозом першої заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, до 2040 року в Україні може залишитися приблизно 25 мільйонів осіб. Вона повідомляла, що наразі на підконтрольній території країни мешкає приблизно 31 млн. Водночас п'ять мільйонів громадян виїхали за кордон та близько 5 млн перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Зі свого боку, заслужена лікарка України Ольга Богомолець попередила, що українська нація може зникнути через 180 років, якщо демографічна ситуація і далі погіршуватиметься.

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