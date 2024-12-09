Цьогоріч смертність в Україні утричі перевищує народжуваність, каже депутатка.

Україна має найнижчу народжуваність та найвищий рівень смертності на планеті. Таку заяву з посиланням на дані Мінʼюсту зробила членкиня Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, народна депутатка Вікторія Вагнєр у матеріалі для NV.

"За даними Мінʼюсту, за перше півріччя (з січня до червня включно) 2024 року в Україні народилося 87 655 дітей. Це на 9% менше, ніж за перше півріччя 2023 року, та у 1,5 рази менше ніж за аналогічний період 2021 року. Загалом у 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч немовлят. І це вже був найменший показник за час незалежності. 2024 рік поб'є цей антирекорд. У 2022 році народилися майже 207 тисяч дітей, у 2021 році – 277,8 тисячі", – заявила вона.

Водночас рівень смертності в Україні за 2024 рік є найвищим у світі – 18,6 на 1000 осіб. За перші шість місяців цього року в Україні народилося 87 655 дітей. Тоді як померло 250 972 українці. Таким чином, цьогоріч смертність в Україні утричі перевищує народжуваність.

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"У 2018−2020 роках померлих було вдвічі більше тих, хто народжувався. Демографічна ситуації в Україні стала невідворотно негативною ще з початком агресії Росії. При нормі коефіцієнту народжуваності 2,15 дитини на одну жінку, у 2023 році він був 0,7, за 2024 рік очікується у 0,6", – додала Вагнєр.

Демографічна ситуація в Україні

Заслужена лікарка України, доктор медичних наук Ольга Богомолець нещодавно заявила, що українська нація може зникнути через 180 років, якщо демографічна ситуація залишиться незмінною. Зараз у нашій країні спостерігається катастрофічне збільшення смертності та зменшення народжуваності.

Раніше перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак повідомила, що до 2040 року в Україні може залишитися приблизно 25 млн населення. Вона зауважила, що зараз на підконтрольній території України проживає близько 31 млн населення, ще 5 млн українців живуть за кордоном і до 5 млн – на тимчасово окупованих територіях.

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