У Великій Британії призначили нового міністра оборони: що про нього відомо

Ден Джарвіс обіймав посаду міністра безпеки.

Уряд Великої Британії призначив нового міністра оборони після відставки Джона Гілі, ним стане відомий політик і ветеран Ден Джарвіс. Як пише Bloomberg, про призначення нового міністра оголосив прем'єр-міністр Кір Стармер.

"Моїм першочерговим обов'язком є забезпечення безпеки британського народу, і я завжди робитиму все необхідне для захисту нашої національної безпеки. Я радий призначити Дена Джарвіса міністром оборони, оскільки ми зміцнюємо наші збройні сили та протидіємо зростаючим загрозам, що стоять перед нашою країною", – заявив він.

Джарвіс є депутатом парламенту з 2011 року, а з 2018 по 2022 рік обіймав посаду мера Південного Йоркширу. У 2024 році, коли лейбористи прийшли до влади, його призначили міністром безпеки.

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До приходу в політику він з 1997 по 2011 рік був офіцером парашутного полку британської армії. Він служив в Іраку, Афганістані та Косово, а також брав участь в інших операціях.

При цьому незрозуміло, як довго Джарвіс залишиться на своїй посаді, враховуючи, що майбутнє самого Стармера затьмарене довиборами наступного тижня, які, як очікується, відкриють шлях меру Великого Манчестера Енді Бернхему до участі в боротьбі за лідерство в Лейбористській партії.

Відставка Хілі – що відомо

У четвер міністр оборони Британії Джон Гілі подав у відставку через багатомісячну суперечку з казначейством щодо витрат на оборону.

Хілі наполягав на тому, щоб казначейство покрило дефіцит фінансування у розмірі 28 мільярдів фунтів стерлінгів (37 мільярдів доларів). Але він отримав відмову від канцлера казначейства Рейчел Рівз.

Цей інцидент ще більше підриває авторитет Стармера, оскільки Гілі залишався вірним прем'єру, навіть коли інші міністри та члени парламенту в останні тижні закликали прем'єр-міністра піти у відставку.

Відставка також підвищує ризик невизначеності, з якою стикається оборонний сектор Британії.

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