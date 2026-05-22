Колишня права рука Стармера залишає роботу в уряді Британії, щоб зосередитися на Україні

Політик зацікавився використанням штучного інтелекту під час майбутніх виборів в Україні.

Колишня права рука премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера Морган Максвіні виявляє особливий інтерес до того, як Росія може використати штучний інтелект для втручання у майбутні вибори в Україні. Про це він заявляв на Київському безпековому форумі у квітні, передає Politico.

Максвіні переконаний, що ШІ ще не використовується на повну потужність для маніпулювання виборами, і що будь-яке голосування в Україні після припинення вогню стане мішенню для зловмисного впливу, кажуть люди, які обізнані з його поглядами.

Соратники політика кажуть, що він розуміє потенціал зростання використання ШІ на британських виборах, де довіра громадськості до інституцій і так є низькою, а Партія реформ Найджела Фаража набирає обертів.

"Очікується, що колишній помічник з Даунінг-стріт виступить у п’ятницю на панелі разом із керівниками ЗМІ та фахівцями з опитувань. Максвіні є найвизначнішою фігурою, пов’язаною з британською політикою, яка з’явиться на празькому саміті, після того як міністерства оборони та закордонних справ, а також Управління Співдружності та розвитку вирішили не відправляти туди жодного міністра", - пояснює Politico.

Видання зазначає, що перехід Максвіні з Вестмінстера на світову арену відбувається за подібним сценарієм, який був у колишніх співробітників Даунінг-стріт - Борис Джонсон вирішив зосередитися на Україні, а Ріші Сунак консультує компанію зі штучного інтелекту Anthropic.

Водночас Максвіні не зміг повністю уникнути британської політики з того часу, як він пішов у відставку на початку цього року через свою роль у прийнятті рішення щодо призначення Пітера Мандельсона послом у США. Нещодавно його викликали до парламенту, аби він дав пояснення щодо своєї участі в процесі призначення.

Як наголосив один з партійних чиновників, він продовжує підтримувати спілкування зі Стармером та навіть допомагає команді премʼєр-міністра впоратися з теперішньою кризою, яка повʼязана з його керівництвом.

Британія і Україна - останні новини

Раніше міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що його країна терміново надішле Україні системи ППО у відповідь на безпрецедентну за масштабом комбіновану атаку Росії, яка сталася 14 травня.

"Я доручив прискорити поставки з Великої Британії систем протиповітряної оборони та протидії дронам настільки швидко, наскільки це можливо. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами", - наголосив Гілі.

Також Business Insider писав, що Україна вже збиває 90% російських дронів, а Британія пильно стежить за цим. Як зазначив головнокомандувач Королівських ВПС Великої Британії Гарві Сміт, Лондон уже робить висновки з успіхів Києва на полі бою.

"Вони нарощують свої можливості з такою швидкістю - це просто вражає. Зараз я перебуваю на тому етапі, коли їду туди, щоб навчатися у них. Досвід, який ми отримуємо від України, - і той факт, що вони фактично борються з противником, від якого нам, можливо, доведеться захищатися в майбутньому, буде використаний для формування військових планів Великої Британії", - додав він.

