Лукашенко уже привітав президента США з державним святом.

Президент Росії Володимир Путін не надсилатиме Главі Білого дому Джо Байдену привітання з Днем незалежності США через "кульмінацію недружньої політики Вашингтона".

Про це заявив прес-секретар очільника Кремля Дмитро Пєсков, пише російський "Інтерфакс".

"Ні, цього року не йтиме вітальна телеграма. Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання", - зазначив він.

Проте близький соратник Путіна, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вже привітав Байдена із Днем незалежності США. Він, зокрема, закликав "забути про розбіжності, які розколюють сім'ї, суспільства, цілі континенти, і об'єднати зусилля з метою пошуку виходу з сьогоднішньої дуже тривожної та небезпечної ситуації", пише ТАСС.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський привітав США та президента цієї країни Джо Байдена із Днем незалежності, який відзначається 4 липня.

"З Днем незалежності! Бажаю дружньому народу миру та процвітання. Ціную лідерську допомогу Сполучених Штатів у захисті Україною спільних цінностей – свободи, демократії та незалежності", - написав Зеленський у Twitter.

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