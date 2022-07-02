Державний секретар заявив про непохитність відданості США українському народу.

Україна отримає від США додаткову допомогу. Країна надасть нашим захисникам зброю та обладнання на суму до 50 мільйонів доларів.

Про це йдеться у заяві державного секретаря США Ентоні Блінкена, яку розмістили на сайті американського посольства в Україні.

"Українці продовжують стикатися з жорстокістю, яку цього тижня знову підкреслив напад на торговий центр, заповнений цивільними. Вони продовжують боротьбу за свою країну, і Сполучені Штати продовжують підтримувати їх та їхню гідну справу. У той час як Сполучені Штати готуються відзначити нашу незалежність, ми залишаємось відданими незалежності, безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України", - йдеться у заяві.

Блінкен ухвалив чотирнадцяте виділення зброї та обладнання із запасів Міністерства оборони США для самооборони України. Він наголосив на відданості українському народу.

"Це ухвалення разом із паралельним оголошенням Міністерства оборони про фінансування Ініціативи сприяння безпеці Україні в розмірі 770 мільйонів доларів збільшить загальну військову допомогу США Україні до понад 6,92 мільярда доларів після того, як 24 лютого Росія розпочала своє жорстоке, неспровоковане, повномасштабне вторгнення в Україну", - повідомляється у заяві Блінкена.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Норвегія виділяє 1 мільярд євро на допомогу Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: