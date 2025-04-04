Також вони зобов'язані повідомляти, коли китаянки залицяються до них самих.

Американському урядовому персоналу, який працює на території Китаю, заборонили будь-які романтичні або сексуальні стосунки з громадянами Піднебесної. Про це повідомляє Associated Press (AP) із посиланням на чотири обізнані джерела.

Нова політика поширюється на працівників дипломатичних представництв США в материковому Китаї, включаючи посольство в Пекіні та консульства в Гуанчжоу, Шанхаї, Шеньяні та Ухані, а також американське консульство у напівавтономній території Гонконгу. Правило також стосується членів родин дипломатів, що працюють в Китаї.

Тим американським дипломатам, хто вже має особисті зв’язки з громадянами Китаю, запропоновано або розірвати ці стосунки, або звільнитися з роботи.

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За словами джерел, ці правила були введені в дію в січні цього року послом США в Китаї. Причому сталося це ще до офіційної інавгурації Дональда Трампа.

Як зазначає AP, хоча деякі агентства США вже мали суворі правила щодо таких відносин, загальна політика "небратання" не застосовувалася з часів холодної війни. Тож за останні десятиліття було чимало випадків, коли американські дипломати в інших країнах заводили стосунки з місцевими жителями і навіть укладали шлюб з ними.

Минулого літа "політику небратання" почали поступово повертати після того, як конгресмени США у розмові з американським послом в Китаї висловили занепокоєння щодо потенційного ризику стосунків дипломатів з китайцями. Першими відповідні інструкції отримали охоронці та інший допоміжний персонал у дипустановах США в Китаї. Тепер же це правило стосується усіх працівників вказаних установ і членів їх родин.

AP зазначає, що розвідувальні служби в усьому світі давно використовують привабливих чоловіків і жінок для отримання конфіденційної інформації від держслужбовців інших країн. Тож Державний департамент та інші державні агентства США, які мають представництва в Китаї, Росії, на Кубі та в інших недружніх країнах, вже давно вимагають від працівників таких представництв суворої звітності щодо особистих стосунків з місцевими. Однак пряму заборону не застосовували з кінця холодної війни.

Китайська шпигунська загроза

Як писав УНІАН, протягом останніх років США стикаються з численними викликами, пов'язаними з діяльністю китайських шпигунів на своїй території. Ці інциденти охоплюють як традиційні методи збору інформації, так і використання сучасних технологій для стеження.

Так, у лютому 2023 року над територією США було виявлено китайську повітряну кулю, яка збирала розвіддані з кількох секретних військових об'єктів. Попри зусилля адміністрації Байдена заблокувати це, куля-шпигун змогла передати інформацію в режимі реального часу до Пекіна.

Американські офіційні особи висловили стурбованість щодо можливого використання Китаєм гігантських портових кранів для шпигунства. Крани китайського виробництва, які працюють в американських портах, можуть бути інструментами для збору інформації про вантажі та логістичні операції.

За повідомленнями західних ЗМІ, загальна чисельність персоналу китайських розвідувальних служб, включно з хакерами та аналітиками, становить понад півмільйона осіб. Це більше, ніж в США. І значно.

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