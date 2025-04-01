Крім запевнень у вічній дружбі, китайський міністр закордонних справ торкнувся і питання припинення війни в Україні.

Китай і Росія - "друзі назавжди, ніколи не вороги". З такою заявою виступив китайський міністр закордонних справ Ван Ї під час візиту до Москви.

"Принцип "друзі назавжди, ніколи не вороги"... слугує міцним підґрунтям для просування стратегічного співробітництва на більш високому рівні", - заявив Ван, передає Reuters.

Як зазначило видання, високопоставленого гостя з Китаю прийме навіть російський диктатор Путін.

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Крім запевнень у дружбі Ван сказав, що йому відрадно через потепління відносин між Москвою і Вашингтоном.

"(Це) добре для стабілізації балансу сил між великими державами і вселяє оптимізм у невтішній міжнародній ситуації", - сказав він.

Китайський міністр також відкинув ідею про те, що Трамп намагається налаштувати РФ проти Китаю, засудивши такі ідеї як "рецидив застарілого конфронтаційного і блокового мислення".

Питання миру в Україні

Ван сказав, що переговори про припинення вогню в Україні вже принесли деякі результати і мають тривати, незважаючи на розбіжності в поглядах і складну ситуацію на полі бою.

"Крок до миру, хоча й не такий великий, конструктивний - його варто розвивати. З миром немає болю, немає вигоди. Вам потрібно наполегливо працювати, щоб досягти його", - поміркував Ван .

Він додав, що мирна угода має бути обов'язковою і прийнятною для всіх сторін, і повторив, що Пекін готовий зіграти свою роль у припиненні війни в Україні.

"Ми виступаємо за викорінення причин кризи шляхом діалогу і переговорів, зрештою досягнувши справедливої, довгострокової, обов'язкової мирної угоди, прийнятної для всіх сторін", - висловив думку міністр.

Нагадаємо, Пекін спільно з Бразилією запропонували план припинення війни в Україні, але їхні ідеї не отримали підтримки.

Китай і РФ

Китай і Росія оголосили про стратегічне партнерство "без обмежень" за кілька днів до того, як Путін напав на Україну в лютому 2022 року.

На початку цього року стало відомо, що торгівля Китаю з РФ за підсумками 2024 року досягла рекордного рівня. Обсяг імпорту та експорту еквівалентний 232 мільярдам євро.

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