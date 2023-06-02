За даними ЗМІ, Білий дім задіяв свого найкращого дипломата у відставці для розв'язання питання, з яким, ймовірно, здатний впоратися лише він.

Директор ЦРУ Білл Бернс минулого місяця здійснив таємний візит до Китаю з "делікатною" місією, як один з найдовіреніших посадовців в оточенні президента США Джо Байдена. Раніше туди планував поїздку Держсекретар США Блінкен, проте його візит зірвався.

За даними видання Financial Times, поїздка глави ЦРУ була пов'язана з погіршенням відносин між Пекіном та Вашингтоном та свідчить про те, що Білий дім дійсно турбує це питання.

П'ять осіб, ознайомлених з деталями поїздки Бернса, повідомили, що главі ЦРУ часто доручають подібні "чутливі" місії, з огляду на його дипломатичний досвід (у 2008-2011 роках він очолював Держдеп США).

Відео дня

Вони повідомили, що у Китаї Бернс провів кілька зустрічей з офіційними особами якраз в той час, коли Вашингтон наполягав на взаємодії з Пекіном, щоб спробувати стабілізувати відносини, які погіршилися у лютому 2023 року через випадок з китайською кулею-шпигункою.

Зазначається, що Адміністрація Байдена кілька разів намагалася ініціювати перемовини з Китаєм. Раніше необхідність налагодити мінімальний контакт лідера США та КНР погодили під час зустрічі на G20 на Балі в листопаді, проте цей інцидент все зірвав.

Наразі Білий дім та ЦРУ відмовилися коментувати можливість візиту Бернса до Пекіну, однак один з американських чиновників повідомив, що в КНР голова розвідагентства мав зустріч з представниками китайської розвідки.

"Минулого місяця директор Бернс відвідав Пекін, де зустрівся з китайськими колегами та наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв’язку на рівні розвідок", - сказав американський чиновник.

Місія Бернса відбулася того ж місяця, коли радник США з національної безпеки Джейк Салліван зустрівся у Відні з головою МЗС КНР Ван Ї. Цю зустріч Білий дім не підтверджував до моменту її завершення.

Минулого місяця Байден на саміті G7 у Хіросімі заявив, що очікує неминучої "відлиги" у відносинах з КНР, не надавши жодних подробиць. Видання зазначає, що Бернс відвідав Китай до того, як Байден зробив цю заяву.

На думку старшого радника по Азії Бонні Глейзера, Бернс має всі шанси на те, щоб відновити діалог між Вашингтоном та Пекіном.

"Як досвідчений дипломат і високопосадовець розвідки, Бернс має унікальний талант участі у діалозі, який потенційно може сприяти досягненню мети адміністрації Байдена щодо стабілізації зв’язків та зниження напруги у відносинах", - сказала він.

Зі свого боку колишній представник Білого дому в Китаї Пол Хенле (наразі глава аналітичного центру Carnegie China), відзначаючи переваги Бернса, вказав, що його в США поважають як демократи, так і республіканці, і що його добре знають китайські чиновники.

"Вони знають його як надійного співрозмовника. Вони були б раді можливості неофіційно переговорити з ним за лаштунками", - зазначив він.

Як відзначив колишній представник Білого дому (часів адміністрації Джорджа Буша) в Китаї Денніс Вайлдер, пост глави ЦРУ вважається одним з найбільш надійних в уряді США, тому практика використовувати очільників відомств у найважливіших місіях вже давно застосовується.

"Директори ЦРУ мають довгу історію таємної дипломатії. Вони можуть подорожувати в умовах цілковитої таємниці і часто мають міцні стосунки з розвідувальними службами країни, які вибудовують з часом", - сказав він.

Поїздку Бернса можна назвати однією з найвагоміших дипломатичних місій в Китай з часів, коли заступник держсекретаря США Венді Шерман відвідала Тяньцзінь у липні 2021 року, вказує FT.

Зазначається, що Байден кілька разів звертався до директора ЦРУ з завданнями провести подібні зустрічі як на території США, так за кордоном. До прикладу, Бернс їздив до Москви в листопаді 2021 року, щоб попередити російських чиновників не розпочинати повномасштабне вторгення в Україну.

Також декілька осіб зазначили, що у 2022 році Байден задіяв Бернса для перемовин з тодішнім спікером Палати представників Ненсі Пелосі, щоб переконати її відмовитися від ідеї здійснити візит до Тайваню.

США ліквідували китайську кулю-шпигунку у лютому

Нагадаємо, що 4 лютого в небі над Латинською Америкою Пентагон помітив кілька невідомих повітряних об'єктів, які ідентифікували як розвідувальну повітряну кулю. Напередодні схожий об'єкт також було помічено над територією Північної частини США.

Тоді за наказом лідера США Джо Байдена, кулю-шпигунку збили. Однак факт її появи спровокував дипломатичний скандал між США та Пекіном: в КНР вказали, що це був не шпигун, а метеорологічний зонд, який збився з курсу, але Пентагон не погодився з цією тезою.

У квітні NBC News із посиланням на двох нинішніх високопосадовців США вказало, що куля-шпигун збирала розвіддані з секретних військових об'єктів США.

Вас також можуть зацікавити новини: