Хлопцю дівчини кожен раз доводиться чекати, коли його кохана повернеться у своє тіло.

23-річна мешканка англійського міста Плімут Бо Хупер, яка страждає дисоціативним розладом особистості, розповіла про складнощі у житті та особистих стосунках.

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Зазначається, що у дівчини є 25 альтер-его, в тому числі п'ятирічна Лейла, 13-річний підліток Тост, кокетлива дівчина-підліток Трейсі та жінка середнього віку Тексас. Дані особистості можуть заміщати основну в будь-який час і триматися на передньому плані так довго, як їм заманеться.

Хлопцю Хупер Кейсі кожен раз доводиться чекати, коли його кохана повернеться у своє тіло.

Хупер вперше помітила, що з нею щось не так в 14 років, коли Тексас замістила її основну особистість і наговорила гидот її друзям. Вони розпитали особистість, що відбувається, і та зізналася, що «не повинна бути в цьому тілі».

«Було моторошно. Я відчула себе героєм книги про доктора Джекіла та містера Хайда», - поділилася дівчина.

Кожна особистість має свій погляд на світ і свої переваги в їжі, одязі та навіть любові. Через те, що Хупер постійно «перемикається» між ними, вона не може знайти роботу.

Дисоціативний розлад особистості: що це за недуга

Психічний розлад, при якому особистість людини розділяється, і складається враження, що в тілі однієї людини існує кілька різних особистостей (або, в іншій термінології, его-станів).

У певні моменти в людині відбувається змінне «перемикання» - одна особистість змінює іншу.

Ці «особистості» можуть мати різний гендер, вік, національність, характер, розумові здібності, світогляд, по-різному реагувати на одні та ті ж ситуації.

Після «перемикання» активна наразі особистість не може згадати, що відбувалося, поки була активна інша особистість.

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Автор: УНІАН