Москва не полишає спроб закріпитися в регіоні, зокрема й шляхом економічного зближення, але відповідь Джакарти прогнозована.

Росія не припиняє спроб домовитися з Індонезією про постійну військову присутність на її території, попри малоймовірність позитивного результату, пише The Guardian.

Москва звернулася до Джакарти з проханням про базу для своїх літаків на острові Біак у провінції Папуа - лише за 1300 км від австралійського Дарвіна. Це викликало різку реакцію Канберри, особливо на тлі передвиборної кампанії в Австралії.

Однак аналітики залишаються скептичними щодо перспектив реалізації цього плану. Експерти нагадують, що Росія вже майже 50 років безуспішно намагається закріпитися на індонезійському острові.

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Індонезійський нейтралітет

Індонезія традиційно дотримується принципу нейтралітету, не дозволяючи жодній іноземній державі розміщувати свої війська чи військові об’єкти на її території.

"Імовірність прийняття російського запиту низька або майже нульова", - заявив Рахман Якоб з австралійського Інституту Лоуі.

"Це суперечить принципу фактичного надання військових баз будь-яким закордонним зовнішнім державам", - підтримує його Гатра Пріяндіта з Австралійського інституту стратегічної політики (ASPI).

Незважаючи на офіційну позицію Індонезії, Кремль не полишає спроб закріпитися в регіоні, зокрема й шляхом економічного зближення.

Росія активізує військову дипломатію

Нещодавно президент Індонезії Прабово Субіанто прийняв у Джакарті першого віцепрем’єра РФ Дениса Мантурова - обговорення стосувалися вільної торгівлі й 75-річчя встановлення дипвідносин між двома країнами.

Крім того, Індонезія та Росія провели спільні військово-морські навчання, а минулої осені Прабово відвідав Москву. У лютому 2024-го секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу прибув до Джакарти з метою поглиблення оборонного партнерства.

На думку експертів, інтерес Росії до Біака має кілька причин. Географічно він дозволяє спостерігати за американськими об’єктами в регіоні.

"З точки зору Росії, вони мали б стратегічний плацдарм у Південно-Східній Азії, що дозволило б їй проводити збір розвідданих, головним чином проти Сполучених Штатів щодо Гуаму", - сказав Меттью Сассекс з Австралійського національного університету. "Але також поширюється вниз до все більш важливих баз США на Північній території, а потім потенційно на захід до Індійського океану".

Ще один мотив - космічний. Острів розташований поблизу екватора, що вигідно для запуску супутників. Індонезія планує створити тут космодром, і Росія хоче взяти участь у проєкті.

"Але переговори були повільними. Я розумію, що Індонезія намагається сказати "ні", але це їхній спосіб сказати "ні", щоб затягнути переговори", - пояснив Якоб, посилаючись на дипломатичну культуру Індонезії.

Трамп як вікно можливостей

На тлі непередбачуваної зовнішньої політики США, особливо за можливого повернення Дональда Трампа до влади, Росія бачить шанс посилити свій вплив у регіоні. Індонезія вже приєдналася до БРІКС, а обсяг торгівлі з Росією зріс на 80% за останні п’ять років і сягнув $4,3 млрд у 2024 році.

Втім, навіть за такого розвитку, навряд чи Індонезія погодиться на постійну базу. Найбільшим успіхом Росії досі залишається короткостроковий доступ до Біака в 2017 році.

Обмежені перспективи, але далекосяжні наміри

"Я думаю, що це була спроба сказати: "Ну, подивимося, як далеко зайде Джакарта", - зазначив Сассекс.

Росія також намагається укріпити свою присутність в інших частинах регіону. В М’янмі, наприклад, вона є головним партнером військової хунти, поставляє озброєння та допомагає з будівництвом атомної електростанції. Це частина знайомої стратегії.

"Це відома п’єса з Росії. Її електростанція в Туреччині буде управлятися і належати Росії принаймні десять років, і "Росатом" підписав кілька угод з африканськими країнами для подібних проєктів, будуючи тісні відносини та залежність", - каже Сем Кренні-Еванс із Calibre Defense.

Гра на перспективу

Навіть якщо спроба з Біаком не увінчається успіхом, сам факт її публічності може вплинути на регіон. Путін дав зрозуміти союзникам США, що Москва готова кинути виклик їхній домінації в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

"Путіна часто вважають найкращим стратегом, - сказав Сассекс. - Я думаю, що його навички полягають більше в тактиці".

Російські літаки в Індонезії

Цього місяця з'явилися повідомлення про те, що Росія звернулася до Індонезії з проханням розмістити свої стратегічні військові літаки на авіабазі Манухуа на острові Біак у провінції Папуа, приблизно за 1300-1400 кілометрів від австралійського Дарвіна.

За даними ЗМІ, Москва подала запит на використання цієї бази одразу після зустрічі міністрів оборони Сєргєя Шойгу та Сджафрі Джамсоеддіна.

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