Потоп стався через пошкодження греблі в річці Дхауліганге після сходу льодовика. Було пошкоджено електростанцію.

Від 100 до 150 осіб могли загинути в результаті повені на півночі Індії, що сталася в результаті сходу льодовика.

Про це повідомляє агентство ANI.

Читайте такожВ Австралії врятували батька з дитиною, які застрягли в глушині через повінь (відео)

Потоп стався через пошкодження греблі в річці Дхауліганге після сходу льодовика. Було пошкоджено споруджену на річці електростанцію. Під ударом опинилися понад 150 робітників, які працювали на проекті греблі.

У район, що постраждав від повені, направлено кілька бригад рятувальників. Влада евакуює людей.

Попередня повінь в Індії

15 жовтня 2020 року в Індії рекордні повені забрали 15 людських життів. Південь країни сильно затопило, там завалилися кілька будівель. Близько 30 автомобілів потоком води змило в озеро. Останній раз настільки сильні зливи в регіоні були два десятиліття тому.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тамара Отовська