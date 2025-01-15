Новий санкційний пакет за своїм масштабом схожий на удар по російському нафтовому експорту минулого тижня, але тепер під ударом російська оборонка.

США запровадили нові санкції проти майже 250 фізичних та юридичних осіб, причетних до незаконної війни Росії проти України. Зокрема під удар потрапили підприємства військово-промислового сектору, їхні постачальники (в тому числі з Китаю і Туреччини), фінансові установи, а також дочірні компанії корпорації "Росатом". Про це повідомляє Державний департамент США.

Так, рішенням Державного департаменту до санкційного списку внесено понад 150 фізичних та юридичних осіб, причетних до ухилення від раніше запроваджених санкцій. Зокрема йдеться про компанії, які базуються в Китайській Народній Республіці.

Паралельно Міністерство фінансів США "перевизначило" майже 100 раніше запроваджених санкцій проти суб’єктів у сфері фінансових послуг, енергетики, оборони та пов’язаних із ними матеріально-технічних секторів Росії. Міністерство фінансів також визначає організації, залучені до кількох схем ухилення від фінансових санкцій.

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Так, під санкційний удар потрапили китайські постачальники авіаціних двигунів та компонентів до них, промислових верстатів, електронних компонентів, серводвигунів, електроакумуляторів, підшипників, компонентів для систем зв'язку. Ці товари використовувалися зокрема у російських керованих авіобомбах, безпілотниках ZALA і "Ланцет" та інших видах зброї.

Крім того, Держдепартамент вводить санкції проти найбільших переробників металобрухту, виробників алюмінію та трубної продукції, критично важливих для російської військово-промислової бази та енергетичного сектора - як підприємства, які генерують доходи Росії.

Серед інших до санкційного списку внесено і "Федеральне державне унітарне підприємство "Запорізька АЕС" — російську організацію, створену у жовтні 2022 року указом президента Російської Федерації з метою незаконного претендування на нібито право власності на Запорізьку атомну електростанцію України. Також під санкціями опинився і гендиректор цієї організації Владислав Ісаєв.

Нафтові санкції 10 січня

Як писав УНІАН, 10 січня США оголосили новий масштабний пакет санкцій проти Росії, які був спрямований проти російського нафтового експорту. Під удар зокрема потрапили понад 180 нафтових танкерів "тіньового флоту", дві великі нафтові компанії Росії та компанії, які страхували ці танкери.

За оцінкою видання Bloomberg, цей санкційний пакет виявився чи не найпотужнеішим за увесь час, і може нашкодити експорту російської нафти чи не сильніше, ніж усі попередні санкції разом узяті.

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