Трамп вже відвідував саміт Ініціативи трьох морів у 2017 році, за свого першого президентського терміну.

Польща планує запросити президента США Дональда Трампа на саміт Ініціативи трьох морів 28-29 квітня цього року. Про це заявила голова канцелярії президента Польщі Малгожата Папроцька, повідомляє Polsat News.

Вона зазначила, що на саміті будуть "хороші теми для обговорення", нагадавши, що Трамп відвідував саміт Ініціативи трьох морів у 2017 році, за свого першого президентського терміну.

"З точки зору календаря, це була б найкраща можливість, але, звичайно, ми контактуємо з американською адміністрацією, запрошення будуть розіслані", - оголосила вона, додавши, що "ще є час для цього, але ця тема вже має бути піднятий на переговорах".

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Папроцька нагадала, що Дуда і Трамп нещодавно зустрічались під час візиту до Парижа на відкритті реставрованого собору Паризької Богоматері, а також спілкувалися телефоном 11 листопада.

Вона також висловила впевненість, що двостороння зустріч Дональда Трампа Анджеєм Дудою відбудеться "найближчим часом".

"На адміністративних рівнях контакт підтримується постійно", - підкреслила вона.

Дональд Трамп - новини

Раніше Дональд Трамп спрогнозував, куди планує здійснити перший закордонний візит як президент США. За його словами, це можуть бути або Велика Британія, або Саудівська Аравія.

Видання The New York Times писало, що президент США Дональд Трамп і правитель Росії Володимир Путін ведуть дипломатичну гру, обмінюючись заявами та натяками, що завершення війни в Україні потребує їхньої особистої зустрічі, можливо, без участі української сторони.

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