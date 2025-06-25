Президент США потішився з того, що змусив країни Європи збільшити витрати на оборону.

Дональд Трамп вперше визнав, що Володимир Путін може розпочати війну проти інших країн. Про це американський президент заявив, виступаючи на саміті НАТО в Гаазі, повідомляє Clash Report.

"Можливо, Путін має територіальні амбіції за межами України", - сказав Трамп.

На думку президента США, Європа має взяти на себе більше відповідальності за безпеку континенту, аби запобігти майбутнім катастрофам, таким як російське вторгнення в Україну. А для цього, європейцям потрібно більше витрачати на "серйозне військове обладнання", бажано американське, сказав він, коментуючи домовленість країн НАТО про збільшення витрат на оборону до 5%.

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"Основним фокусом наших розмов на саміті була необхідність того, щоб інші члени НАТО взяли на себе тягар оборони Європи, що включає фінансове навантаження, як ви знаєте, це було 2%, [а] ми довели його до 5%", – сказав президент США, його цитує The Guardian.

При цьому Трамп не забув похвалити самого себе за цю домовленість між лідерами країн-членів НАТО.

"Кілька з них підійшли до мене, один зокрема, сказав: "Сер, ми намагалися довести це до 3% протягом 20 років, і нам не вдалося, а ви довели це до 5%". Це справді було дуже важливо. Цього тижня союзники по НАТО зобов'язалися різко збільшити свої витрати на оборону до цих 5% ВВП, що ніхто насправді не вважав можливим. І вони сказали: ви зробили це, сер, ви зробили це. Ну, я не знаю, чи я це зробив, але мені здається, що зробив", – сказав Трамп.

Саміт НАТО: останні новини

Як писав УНІАН, на саміті НАТО, який сьогодні проходить в Нідерландах, країни-учасниці домовилися про поступове збільшення витрат на власну оборону до 5% ВВП. Крайнім строком встановено 2035 рік, коли ція планка і має бути досягнута.

Між тим у підсумковому комюніке саміту учасники обмежилися досить розмитою згадкою про "довгострокову загрозу" від Росії. А от про членство України в НАТО, яке фігурувало в таких документах протягом кількох років, цього року взагалі не згадали.

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