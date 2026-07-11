Навроцький анонсував заборону червоно-чорного прапора в Польщі

Польський президент переконаний, що цей прапор символізує "бандерівську ідеологію".

Президент Польщі Кароль Навроцький домагатиметься офіційної заборони використання червоно-чорного прапора в Польщі, бо вважає його символом УПА та ОУН. Про це польський лідер заявив, виступаючи на публічних заходах до річниці Волинської трагедії, пише RMF24.

За його словами, використання червоно-чорного прапора УПА в Польщі є неприйнятним, оскільки ці кольори втілюють "ідеологію українського націоналіста".

"Під цим червоно-чорним прапором, якого ми не хочемо бачити в Польщі, – і я зроблю все, щоб його не було в Польщі. Я вірю, що польський парламент ухвалить законопроект (...) В ньому була і є сьогодні вся ідеологія українського націоналіста, який убивав польських жінок і дітей", – сказав Навроцький.

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Польський президент підкреслив, що поляки звинувачують у Волинській трагедії не всю українську націю, а "ідеологію Бандери".

"Це просто не можна прийняти, бо вихваляння геноциду чи закривання на нього очей – це запрошення до подальшого геноциду", – підсумував він.

Довідка УНІАН. Червоно-чорний прапор виник у 1940–1941 роках після розколу Організації Українських Націоналістів (ОУН) на фракцію Степана Бандери (ОУН-Б) та фракцію Андрія Мельника (ОУН-М). Саме бандерівці офіційно затвердили його прапором своєї організації. Однак комбінація червоного і чорного кольорів є традиційною для української візуальної культури і широко використовувалася задовго до ОУН-Б, зокрема, в орнаменталістиці. Вважається, що на прапорі червоний колір уособлює кров, пролиту в боротьбі за свободу, а чорний – українську землю.

Прапор активно використовувався не лише бандерівським крилом УПА під час Другої світової війни, але й патріотичними організаціями та рухами в Україні на зламі радянської епохи та в добу незалежності. З 2014 року прапор став популярним символом опору російській збройній агресії, патріотизму та волі, його часто піднімають разом із державним синьо-жовтим прапором на фронті і в тилу.

Польсько-українська суперечка через УПА

Як писав УНІАН, днями президенти Зеленський і Навроцький зустрілися на полях саміту НАТО, щоб обговорити історичну суперечку між країнами. За її підсумками польський лідер заявив, що Росія залишається спільним ворогом для України та Польщі, але у питанні УПА він не відступить.

Тим часом польські праві вже анонсували, що блокуватимуть вступ України до Європейського союзу доти, доки Україна не відмовиться від УПА та Бандери, як частини свого пантеону історичних героїв.

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