Серед незалежних виборців, 46% вважають, що США роблять недостатньо для підтримки України.

Дедалі більше американців вважають, що Сполучені Штати Америки надають Україні недостатньо допомоги у війні, яку веде Росія.

"Опитування Gallup показало, що 46% американців заявили, що США не надають достатньої допомоги Україні в її трирічній війні з Росією, що на 16 пунктів більше, ніж у грудні минулого року, і дуже нагадує цифри, які спостерігалися влітку 2022 року", – пише The Hill.

Так, серед опитаних осіб біля 30% кажуть, що Вашингтон робить занадто багато для України. Ще 23% вважають обсяг наданої допомоги достатнім. Обидва показники знизилися, порівняно з груднем.

Відео дня

Серед виборців Демократичної партії США, кількість тих, хто вважає підтримку України з боку Вашингтона недостатньою, зросла на 31 пункт до 79%. Біля 13% демократів переконані, що підтримка України з боку Вашингтона знаходиться на належному рівні, а 8% – що США надають Києву занадто багато допомоги.

За даними Gallup, серед незалежних виборців, 46% вважають, що США роблять недостатньо для підтримки України. З грудня показник зріс на 14 пунктів.

Кількість виборців Республіканської партії, які вважають, що США надають Україні занадто багато допомоги, зменшилася за останні три місяці на 11 пунктів до 56%. Кількість демократів, які вважають, що Вашингтон надає достатню підтримку Україні, зросла на 11 пунктів. Як зазначають автори опитування, сталося це, "ймовірно, через підтримку політики адміністрації Трампа щодо України".

Водночас у питанні про те, чи США повинні продовжувати підтримувати Україну у прагненні повернути території, навіть якщо це призведе до тривалого втручання, 53% опитаних висловилися ствердно. Цей показник зріс на 5 пунктів.

"Кількість тих, хто віддає перевагу швидкому завершенню конфлікту, навіть якщо це призведе до передачі території України Росії, зменшилася на п'ять пунктів – з 50 відсотків у грудні до 45 відсотків у березні", – сказано в матеріалі.

Зазначається, що опитування Gallup проводилося з 3 по 11 березня 2025 року. Участь у ньому взяли 2 219 дорослих. Похибка становила два відсоткові пункти при 95-відсотковому рівні довіри.

США і Україна: ви могли це пропустити

18 березня президент США Дональд Трамп зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Раніше анонсувалося, що говоритимуть про війну в Україні – зокрема, про питання землі та електростанцій.

Раніше в Білому домі заявили, що США і РФ перебувають "за десять ярдів" від досягнення миру в Україні. За словами прессекретарки Керолайн Левітт, Трамп готовий задіяти "важелі тиску" на Росію, якщо розмова з Путіним щодо України не виправдає очікувань.

Вас також можуть зацікавити новини: