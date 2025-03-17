За словами спецпредставника Трампа, США ведуть дискусії з усіма зацікавленими країнами.

Сполучені Штати Америки підтримують контакти з Великою Британією, Норвегією, Францією, Фінляндією та іншими країнами Європи щодо вирішення ситуації в Україні. Про це повідомив спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф в ефірі телеканалу CNN.

"Ми ведемо дискусії з усіма зацікавленими європейськими країнами. Це Франція, Велика Британія, Норвегія, Фінляндія та всі інші", - підкреслив він.

Віткофф додав, що США продовжують активно працювати із союзниками, аби координувати зусилля щодо припинення вогню в Україні.

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Зустріч Віктоффа з Путіним - що відомо

Як писав УНІАН, спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів перемовини з Путіним. Зокрема радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц заявив, що адміністрація Трампа має "обережний оптимізм" після останньої зустрічі з українськими представниками у Джидді (Саудівська Аравія) та заяви Путіна щодо умов завершення бойових дій.

За його словами, президент США ухвалить подальші рішення після того, як Віткофф розповість йому про результати перемовин у Росії.

Водночас дипломат Володимир Омелян оцінив зустріч Путіна зі спрецпредставником Трампа. За його словами, така зустріч була не дуже вдалою, адже одразу після розмови Америка вдалася до деяких "прийомів", аби тиснути на президента РФ.

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