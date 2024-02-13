За словами політика, кредит на дружніх умовах дає США шанс отримати гроші назад.

Сенатор США Ліндсі Грем, республіканець з Південної Кароліни, підтримав ідею, яку озвучив колишній президент Дональд Трамп, що допомогу Україні потрібно надати не безкоштовну, а у кредит. Про це йдеться у заяві республіканця.

"Я вважаю, що вирішення цієї проблеми полягає в наступній формулі. Додатковим пакетом допомоги повинен стати кредит для відповідних країн, як пропонує президент Трамп. Кредит на дружніх умовах дає Америці, яка глибоко погрузла в боргах, шанс отримати наші гроші назад і змінює парадигму того, як ми допомагаємо іншим. Президент Трамп має рацію, наполягаючи на тому, щоб ми мислили нестандартно", – зазначив парламентарій.

Водночас він зазначив, що допомога Україні, Ізраїлю та Тайваню є надзвичайно важливими імперативами національної безпеки для Сполучених Штатів. Однак також потрібно знайти рішення прикордонної кризи.

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"Однак, як я вже неодноразово говорив, спочатку ми повинні розібратися з нашим кордоном. Кордон – це кошмар національної безпеки… Я сподіваюся, що Палата представників ще раз уважно подивиться на безпеку кордонів, щоб вона могла пройти через Сенат. Я також сподіваюся, що Палата представників перетворить додатковий пакет допомоги на позику, а не на грант", –додав Грем.

Варто зазначити, що сенатора-республіканець Ліндсі Грем неодноразово висловлювався на підтримку України, зокрема, у питаннях передачі озброєння.

Допомога США для України

Сенат США остаточно підтримав пакетний законопроект про надання фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95 млрд доларів. Тепер законопроект, який передбачає допомогу Україні у розмірі понад 60 млрд доларів, мають направити до Палати представників.

Однак з ухваленням можуть виникнути проблеми. Спікер Майк Джонсон вже розкритикував законопроект. Він заявив, що нездатність врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників.

Зі свого боку колишній президент США Дональд Трамп розкритикував фінансову допомогу Сполучених Штатів для України, Ізраїлю та Тайваню. Він вважає, що гроші повинні даватися у борг, а не надаватися просто так.

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