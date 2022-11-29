Путін намагається поставити український народ на коліна, тому що не може поставити на коліна ЗСУ, заявив Кірбі.

У Білому домі розповіли, як Сполучені Штати Америки допомагають Україні протистояти масованим обстрілам критичної інфраструктури.

Координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу відповів на питання про те, що конкретно США роблять разом зі своїми партнерами і союзниками.

За його словами, Путін вже використовував в якості зброї їжу і страх, а тепер використовує холод.

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"Коли ви подивитеся, у що він потрапив, це майже вся цивільна інфраструктура. І в значній мірі, як ви вказали, це енергія, вода, це вид ресурсів, які потрібні людям, коли вони готуються до того, що, безсумнівно, буде холодною зимою", - сказав Кірбі.

Штати мають намір продовжувати забезпечувати Збройні Сили України зброєю і навчанням, яких вони потребують, щоб домогтися успіху на полі бою.

"І вони були дуже успішними в останні кілька тижнів", - підкреслив Кірбі.

Крім того, США співпрацюють з союзниками та партнерами по всьому світу, щоб отримати запасні частини та обладнання, необхідні для відновлення та запуску пошкоджених об'єктів.

"Але це підло. Це абсолютно огидно, що він робить за останні кілька тижнів. Не те, щоб він раніше не був зневажливим, але ви - ви просто потрапили в точку, що ці цілі в основному цивільні. Це спроба поставити український народ на коліна, тому що він не може поставити на коліна українські Збройні сили", - підкреслив Кірбі.

Масовані обстріли України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що російський президент Володимир Путін хоче використати зиму як зброю у війні проти України.

В останні місяці російська армія неодноразово завдавала масованих ударів по території України.

В результаті атак по критичній інфраструктурі в країні почали застосовувати аварійні відключення електроенергії.

Після обстрілу 23 листопада в Міністерстві енергетики заявили, що країна пережила блекаут.

Наприкінці минулого тижня президент Володимир Зеленський попередив українців, що росіяни готують нові удари по Україні.

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