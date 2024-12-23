Радник із національної безпеки президента США Джо Байдена Джейк Салліван звернувся до новообраного президента США Дональда Трампа із закликом продовжувати військову підтримку України.
Як пише Politico, Салліван в інтерв'ю на каналі CNN закликав Трампа продовжувати тиск на Росію, який президент Джо Байден чинить на режим президента Володимира Путіна з початку війни в Україні.
Як заявив Салліван, щоб домогтися справедливої угоди між Росією та Україною, "потрібні важелі тиску".
"І цей важіль - постійна військова підтримка України", - підкреслив він.
Він також зазначив, що ослаблення таких супротивників, як Росія та Іран, може відкрити перед Трампом можливості для досягнення дипломатичних проривів, особливо з огляду на схильність Трампа до непередбачуваних кроків.
"Він готовий робити несподівані вчинки", - сказав Салліван про Трампа.
Він також підкреслив, що, на його думку, адміністрація Байдена залишає Трампа в дуже сильній позиції на глобальному рівні.
"Я думаю, що ми передаємо дуже сильну позицію Сполучених Штатів із погляду нашої національної могутності... конкуренти і противники Америки слабкіші і перебувають під більшим тиском, ніж раніше", - заявив він.
Трамп і війна в Україні
Раніше колишній посол США в Росії Майкл Макфол розповів, як Трамп може схилити Зеленського і Путіна до проведення переговорів.
"Путін вестиме серйозні переговори тільки тоді, коли російські збройні сили більше не зможуть захоплювати більше української території, або, що ще краще, хоча й менш імовірно, коли російські солдати почнуть втрачати позиції", - пояснив політик.
Дональд Трамп допустив зменшення військової допомоги Україні після повернення в Білий дім. При цьому він запевнив, що активно намагається покласти край війні.