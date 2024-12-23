Салліван підкреслив: щоб домогтися справедливої угоди між Росією та Україною, потрібні "важелі тиску" на РФ.

Радник із національної безпеки президента США Джо Байдена Джейк Салліван звернувся до новообраного президента США Дональда Трампа із закликом продовжувати військову підтримку України.

Як пише Politico, Салліван в інтерв'ю на каналі CNN закликав Трампа продовжувати тиск на Росію, який президент Джо Байден чинить на режим президента Володимира Путіна з початку війни в Україні.

Як заявив Салліван, щоб домогтися справедливої угоди між Росією та Україною, "потрібні важелі тиску".

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"І цей важіль - постійна військова підтримка України", - підкреслив він.

Він також зазначив, що ослаблення таких супротивників, як Росія та Іран, може відкрити перед Трампом можливості для досягнення дипломатичних проривів, особливо з огляду на схильність Трампа до непередбачуваних кроків.

"Він готовий робити несподівані вчинки", - сказав Салліван про Трампа.

Він також підкреслив, що, на його думку, адміністрація Байдена залишає Трампа в дуже сильній позиції на глобальному рівні.

"Я думаю, що ми передаємо дуже сильну позицію Сполучених Штатів із погляду нашої національної могутності... конкуренти і противники Америки слабкіші і перебувають під більшим тиском, ніж раніше", - заявив він.

Трамп і війна в Україні

Раніше колишній посол США в Росії Майкл Макфол розповів, як Трамп може схилити Зеленського і Путіна до проведення переговорів.

"Путін вестиме серйозні переговори тільки тоді, коли російські збройні сили більше не зможуть захоплювати більше української території, або, що ще краще, хоча й менш імовірно, коли російські солдати почнуть втрачати позиції", - пояснив політик.

Дональд Трамп допустив зменшення військової допомоги Україні після повернення в Білий дім. При цьому він запевнив, що активно намагається покласти край війні.

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