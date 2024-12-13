Адміністрація Байдена намагається використати всі можливості для допомоги Україні, перш ніж Трамп вступить на посаду президента.

США роблять "історичну спробу" зі збільшення постачання зброї Україні в останні дні перебування Джо Байдена на посаді президента. Про це у коментарі CNN повідомив високопоставлений представник Білого дому

"Міністерство оборони здійснює історичну спробу перекинути величезну кількість зброї в Україну протягом наступних п'яти тижнів. Відсьогодні і до середини січня ми поставимо Україні сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні одиниць бронетехніки та інші критично важливі можливості", – сказав представник адміністрації Байдена.

Координацію відомств у питанні постачання зброї очолює радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван. Водночас співрозмовник видання зазначає, що найбільшою проблемою України є не запаси зброї, а жива сила. Білий дім робить акцент на питанні "розв'язання проблем з персоналом".

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"Наразі Україна не мобілізує і не навчає достатньо солдатів для укомплектування своїх передових підрозділів", – заявив неназваний чиновник і зазначив, що США готові організувати навчання новобранців.

Допомога США Україні: що передувало

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки виділяють новий пакет військової допомоги Україні на суму 500 мільйонів доларів.

Зазначається, що до нового пакету допомоги увійдуть, зокрема, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS. Також Штати передадуть протитанкові озброєння та засоби для протидії безпілотникам.

Радник Джо Байдена з комунікацій у сфері національної безпеки Джон Кірбі повідомляв, що президент США погодив новий пакет допомоги Україні. Зазначалося, що це буде вже 72-й такий пакет.

Вміст нової допомоги не розкривався. Кірбі лише сказав, що Україну забезпечать додатковими засобами протиповітряної оборони, артилерією, дронами та бронетехнікою.

Водночас високопоставлений представник адміністрації Байдена сказав у коментарі ЗМІ, що до середини січня Штати планують доставити в Україну сотні тисяч артилерійських снарядів, тисячі ракет, сотні бронемашин та інші важливі засоби.

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