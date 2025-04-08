Країна зацікавлена в тому, щоб допомогти Україні розбудовувати більше спроможностей для самозахисту.

Уряд Бельгії виділить Україні пакет допомоги на 1 мільярд євро цьогоріч і планує надавати 1 млрд євро військової підтримки щороку. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конфереції сьогодні в Києві.

"Ми оголошуємо про пакет допомоги на 1 млрд євро на 2025 рік. І кожного року ми будемо виділяти по одному мільярду на оборонні питання", - сказав очільник уряду.

За його словами, найближчим часом міністри обговоріть деталі.

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Де Вевер також зазначив, що Бельгія зацікавлена в тому, щоб допомогти Україні розбудовувати більше спроможностей для самозахисту, а також для того, щоб підготувати Європу до можливих агресивних дій з боку Росії.

"Ми маємо співпрацювати, щоб приватний сектор побачив цікаві можливості для інвестицій, для розбудови більше спроможності для нашого ВПК", - наголосив прем'єр-міністр.

Допомога Україні від Бельгії

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Вевер заявив, що Україна отримає два літаки F-16 від Бельгії до кінця цього року.

"Ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України. Звичайно, ми будемо дотримуватися своїх слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року. Два літаки надійдуть наступного року", - сказав він.

Прем'єр-міністр також висловив сподівання, що їх буде більше.

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