Прем'єр-міністр Бельгії запевнив, що як тільки вони отримають F-35, одразу Україна може отримати F-16.

Україна отримає два літаки F-16 від Бельгії до кінця цього року, але на запасні частини. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер під час спільної з президентом Володимиром Зеленським прес-конфереції сьогодні в Києві.

"Ми обіцяли стати найбільшим постачальником F-16 для України. Звичайно, ми будемо дотримуватися своїх слів. Два F-16 на запасні частини надійдуть цього року. Два літаки надійдуть наступного року", - сказав він.

Прем'єр-міністр висловив сподівання, що їх буде більше.

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"Але ми очікуємо на F-35. З боку нас жодних затримок немає. Як тільки ми отримаємо F-35, одразу Україна може отримати F-16. Ті F-16, які ми обіцяли, ми одразу доставимо в Україну", - запевнив він.

Літаки F-16 для України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ще наприкінці 2023 року Бельгія оголосила про те, що Україні буде передано 30 одиниць американських винищувачів F-16. Країна пішла на цей крок, оскільки придбала нове покоління винищувачів - F-35. Перші літаки в планах мали бути передані до кінця минулого року.

На початку березня Барт де Вевер сказав, що не відкидає того, що вже цього року в Україну поїдуть перші F-16, обіцяні ще наприкінці 2023 року. Однак тільки "на запчастини".

Щодо боєздатних винищувачів, то, за його словами, вони можуть бути поставлені вже наступного, 2026 року.

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