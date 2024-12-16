Він зазначив, що у нього є оптимізм у цьому питанні.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує "старанно" працювати над припиненням війни в Україні.

За словами політика, його команда намагається зупинити "жахливу, жахливу війну в Україні". Під час спілкування з журналістами у своїй резеденції в Мар-а-Лаго він зазначив, що в цьому питанні є "маленький прогрес".

Трамп також заявив, що в розпочатій РФ війні "гинуть люди в кількостях, яких раніше не бачили". Він щотижня отримує доповіді про бойові дії і ситуація, за його словами, "по обидва боки набагато гірша, ніж повідомляють у ЗМІ".

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Республіканець також говорив про те, що більша частина територій, де відбуваються бойові дії - рівнини, тож "кулю тут може зупинити лише людське тіло". Він пообіцяв робити все можливе, щоб зупинити війну і зазначив, що в нього є оптимізм у цьому питанні.

Війна в Україні - можливість переговорів із РФ

Новообраний президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про те, що він має намір покласти край війні в Україні. Проте йому доведеться вирішити, на якому етапі врегулювання конфлікту потрібно залучати до цього процесу Київ. Про це написав директор програми з Євразії в Інституті відповідального державного управління Квінсі Анатоль Лівен.

Він упевнений, що в можливих переговорах про припинення вогню братимуть участь Україна, Росія і США. Проте він вважає, що до початкового етапу врегулювання конфлікту не потрібно залучати Київ.

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