З бази в грецькому Александруполісі адміністрація Байдена перекидала озброєння в Україну.

Уряд США розпорядився провести термінову перевірку доцільності та необхідності подальшої експлуатації бази НАТО в грецькому Александруполісі, через яку йшли поставки військової допомоги для України, пише Democtratia.

База розташована на егейському узбережжі Тракії, недалеко від чорноморських проток, її використовували США і НАТО для перекидання сил у Східну Європу. Також цю базу адміністрація Джо Байдена використовувала як транзитний пункт під час постачання Україні американської допомоги, зокрема військової.

Однак тепер, зазначає видання, база може виявитися непотрібною, оскільки адміністрація Трампа не має наміру продовжувати надавати допомогу Україні, тим паче - після переговорів із Росією в Саудівській Аравії, які представники США оцінили як продуктивні.

Відео дня

Видання зазначає, що можливе закриття бази потішить президента Росії Володимира Путіна, який давно цього домагався. Також це задовольнить президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який вважав її загрозою турецькій монополії над протокою Босфор.

Допомога США Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що у США "немає апетиту" до нового законопроєкту про фінансування України.

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна "не виживе в цій війні" без допомоги Сполучених Штатів.

А за оцінками Le Monde, без допомоги США Україна протримається у війні всього півроку.

Вас також можуть зацікавити новини: