Наступний саміт відбудеться вже наступного місяця.

Лідери країн ЄС, які зібралися в Брюсселі, пообіцяли знайти спосіб підтримати Україну після того, як прем'єр Угорщини Віктор Орбан ветував виділення допомоги в 50 мільярдів євро.

Естонська прем'єр-міністр Кайя Каллас заявила, що Україна не залишиться без підтримки, тому що всі інші країни-члени ЄС твердо мають намір надати необхідну допомогу. Прем'єр Бельгії Олександр де Кроо також запевнив, що вони підтримають Україну, але необхідно "з'ясувати кілька деталей", пише Financial Times.

Наступний саміт відбудеться в січні наступного року, європейські лідери розраховують або переконати Орбана поступитися, або знайти спосіб надати допомогу без його підтримки.

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Ірландський прем'єр Лео Варадкар заявив, що можна знайти "обхідний шлях". "Ми все ще думаємо, що можна досягти угоди між 27 країнами, і ми постараємося вийти на цей рівень в новому році. Трохи часу і простору в різдвяний період можуть допомогти", - сказав він.

Каллас зазначила, що можна пошукати рішення за межами бюджету ЄС, однак для цього буде потрібно більше часу. "Ми всі демократії, а демократіям потрібен час, але в України його немає", - сказала вона.

Що відомо про допомогу від ЄС

Сьогодні президент Євроради Шарль Мішель заявив, що всі члени ЄС підтримали "мегапакет", що включає допомогу Україні та внутрішні витрати Союзу. Відмовилася тільки одна.

Орбан написав у мережі, що ветував виділення додаткових грошей Україні та перегляд багаторічного бюджету. Він сказав, що повернутися до цього питання можна буде в 2024 році.

В Україні переконані, що рішення все одно ухвалять. При цьому в МЗС вважають, що ЄС до останнього буде домагатися згоди всіх країн-членів.

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